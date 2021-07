Declaratoria de Unesco en Tlaxcala está condicionada

El Conjunto Conventual Franciscano y la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en el centro de Tlaxcala, ingresó este martes a la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, como parte de una extensión de los otros 14 conventos del siglo XVI (11 en Morelos y tres en Puebla), declarados como Patrimonio Mundial desde 1994. Sin embargo, en este caso, durante su aprobación, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos, por sus siglas en inglés) hizo recomendaciones que desde México se tienen que acatar antes del 1 de febrero de 2022 o de lo contrario, se podría perder la catalogación.

"Una de las recomendaciones es que se amplíe el área de amortiguamiento para que se pueda considerar el atrio bajo (del templo), algo que tendríamos que ver porque actualmente está ocupado por la Plaza de Toros y hay otros predios que son de particulares y a veces es difícil mantener la conservación. Sin embargo, hemos aceptado esta ampliación. Si no cumplimos con las recomendaciones se pone en riesgo la declaratoria", dijo Luz de Lourdes Herbert Pesquera, directora de Patrimonio Mundial del INAH.

Entre las recomendaciones que ya fueron atendidas, detalló Herbet Pesquera, fue el mantenimiento a la instalación eléctrica del interior del convento: "Esto sí fue un logro, era una instalación vieja, con muchas carencias". Aunque no precisó cuándo fue la última intervención a la instalación eléctrica, sí señaló "que tiene varios años (que no se hacía). Lamentablemente tiene que ver con una cuestión de presupuesto. Este cambio en la instalación son procesos muy caros".

La catalogación del Conjunto Conventual se dio este lunes, durante la reunión 44 del Comité del Patrimonio Mundial, que se lleva a cabo en Fuzhou, China. Ahora, para evitar daños en ese sitio histórico que comenzó a construirse en 1524, se trabajará en una propuesta en la que participarán autoridades municipales y estatales, el INAH y la sociedad.

"Trabajaremos en un plan de gestión y de conservación integral, con el que velaremos por los conventos que se encuentran en los tres estados (Morelos, Tlaxcala y Puebla). También habrá una Unidad de Gestión, una figura de gobernanza que nos permite articular tanto a autoridades estatales, municipales y federales, así como a la sociedad, para que podamos trabajar en proyectos. Por ejemplo, ahorita se presenta mucho el grafiti, ¿cómo podemos trabajar con la sociedad para que este tipo de impactos negativos que se tienen hacia los bienes puedan ser minimizados", planteó Herbert Pesquera.

En la presentación de los detalles de la declaratoria participaron también Alejandra Frausto, secretaria de Cultura; Marco Antonio Mena, gobernador saliente de Tlaxcala; Lorena Cuéllar, gobernadora electa, y Diego Prieto, director del INAH. Todos celebraron el ingreso del Conjunto Conventual a la lista de Patrimonio Mundial.

Además del Conjunto Conventual, la ciudad de Niza (Francia); el sitio Roberto Burle Marx, (Brasil); el Complejo arqueoastronómico Chankillo (Perú); la antigua ciudad de Dholavira (India), y la iglesia de Atlántida, del ingeniero Eladio Dieste (Uruguay) son sitios que también fueron declarados como Patrimonio Mundial.