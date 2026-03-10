El documental Llamarse Olimpia, dirigido por Indira Cato, se proyecta en la Cineteca Alameda el 10 de marzo a las 16:00 horas y el 11 de marzo a las 17:30 horas.

El proyecto reconstruye la historia de Olimpia Coral Melo, quien a los 18 años enfrentó la difusión sin consentimiento de un video íntimo en redes sociales en su ciudad natal, Huauchinango, Puebla. A partir de ese hecho inició una lucha para nombrar y visibilizar la violencia digital, proceso que derivó en la creación de la Ley Olimpia, un conjunto de reformas que tipifica como delito la distribución de contenido sexual sin consentimiento en entornos digitales.

El documental sigue el proceso personal y político de Melo durante más de una década de activismo.

La cámara acompaña el camino que llevó la propuesta legislativa a distintos congresos estatales hasta su aprobación en gran parte del país en 2021. Este marco legal representa uno de los avances recientes en la regulación de la violencia digital en México y ha impulsado iniciativas similares en otros países de América Latina.

A través del testimonio de la activista y de las mujeres que se sumaron a la causa, la directora registra el surgimiento de una red de apoyo que convirtió una experiencia de violencia en una acción colectiva.