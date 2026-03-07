Hoy, Celebración del Año Nuevo Chino

El Centro Cultural Palacio Municipal será sede de la celebración del Año Nuevo Chino 2026 este sábado a partir de las 18:00 horas, reunirá charlas, presentaciones artísticas y actividades culturales.

La programación comenzará con una explicación sobre el significado del Caballo de Fuego dentro del horóscopo chino, signo que corresponde a 2026. Dentro del calendario zodiacal chino, el caballo se asocia con la energía, el movimiento y la creatividad, mientras que el elemento fuego se relaciona con la vitalidad y la iniciativa.

Parte del programa incluye la presentación del creador de la figura del "Caballo de Fuego", el artista Felipe Arredondo, integrante del colectivo La Cartunera. Durante la actividad se abordará el proceso de creación de esta pieza y su relación con los símbolos del zodiaco chino.

