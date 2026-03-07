logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Hoy, Celebración del Año Nuevo Chino

Por Estrella Govea

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Hoy, Celebración del Año Nuevo Chino

El Centro Cultural Palacio Municipal será sede de la celebración del Año Nuevo Chino 2026 este sábado a partir de las 18:00 horas, reunirá charlas, presentaciones artísticas y actividades culturales.

La programación comenzará con una explicación sobre el significado del Caballo de Fuego dentro del horóscopo chino, signo que corresponde a 2026. Dentro del calendario zodiacal chino, el caballo se asocia con la energía, el movimiento y la creatividad, mientras que el elemento fuego se relaciona con la vitalidad y la iniciativa. 

Parte del programa incluye la presentación del creador de la figura del "Caballo de Fuego", el artista Felipe Arredondo, integrante del colectivo La Cartunera. Durante la actividad se abordará el proceso de creación de esta pieza y su relación con los símbolos del zodiaco chino.


¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¿A DÓNDE IR?
¿A DÓNDE IR?

¿A DÓNDE IR?

SLP

Estrella Govea

Actividades para toda la familia

Elsa Cross presenta libro y recibe homenaje en Ciudad de México
Elsa Cross presenta libro y recibe homenaje en Ciudad de México

Elsa Cross presenta libro y recibe homenaje en Ciudad de México

SLP

El Universal

El libro

Fallece Pedro Friedeberg, artista y referente del surrealismo
Fallece Pedro Friedeberg, artista y referente del surrealismo

Fallece Pedro Friedeberg, artista y referente del surrealismo

SLP

SinEmbargo.mx

La familia agradece el apoyo y solicita privacidad tras la muerte del creador

Charlan sobre La cultura del pulque
Charlan sobre La cultura del pulque

Charlan sobre La cultura del pulque

SLP

Estrella Govea