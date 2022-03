Edición de "El llano en llamas" de 1973 firmada por Rulfo podría venderse en 24 mil pesos

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- Una edición de 1973, de "El llano en llamas", de Juan Rulfo, podría venderse esta noche en 24 mil pesos por la casa de subastas Morton, ¿a qué se debe que esta edición encuadernada en rústica de 151 páginas pretenda ser subastada a ese precio si no se trata de una primera edición? Pues a que está firmada por el escritor mexicano y a que está dedicada a Daisy Ascher, quien fue una fotógrafa mexicana qué destacó en el retrato y la fotografía de desnudo.

"Para Daisy con toda la gran admiración y el suave cariño de Rulfo", dice la dedicatoria de la obra editada por el Fondo de Cultura Económica, que forma parte de la subasta de libros raros, antiguos y contemporáneos, que será subastada hoy a las 17 horas.

Un valor agregado de esta edición de "El llano en llamas" que saldrá hoy a subasta, es que tiene en portada el ExLibris, que es sello de la fotógrafa Daisy Asher. Frente a la lente de Daisy Ascher, quien murió de cáncer, en 2003, pasaron figuras de la cultura y la política mexicana como Carlos Monsiváis, Fernando Benítez, José Luis Cuevas, Luis Donaldo Colosio y Juan Rulfo.

El libro de cuentos de Rulfo, fue publicado por vez primera en 1953 y se trata de su primer libro, antes de publicar "Pedro Páramo", en 1955. Contiene 17 relatos entre los que destacan: "Nos han dado la tierra", "Talpa", "Macario", ¡Diles que no me maten!", "Luvina", "¿No oyes ladrar los perros", "El día del derrumbe" y "Anacleto Morones".

En la misma subasta de Libros raros, antiguos y contemporáneos, se pondrá a la venta una primera edición de "Crónica de una muerte anunciada", de Gabriel García Márquez, editada en Colombia, por La oveja negra, en 1981, firmada y dedicada por el Nobel de Literatura. La obra de pasta rústica tiene portada diseñada por el pintor colombiano Hernando Vergara. Su precio de salida está entre 6 mil y 8 mil pesos.

También se subastará una edición de "El laberinto de la soledad", de Octavio Paz, publicado en México por el Fondo de Cultura Económica, en 1973. Firmado y dedicado por Octavio Paz, que sale a la venta a un precio de entre 5 mil y 7 mil pesos.

En la subasta, además, se pondrá a la venta esta tarde una selección de libros pertenecientes a la colección del Ingeniero Lorenzo Zambrano, con ejemplares que abarcan desde el pasado prehispánico hasta el siglo XX: códices (lotes 161 - 171), así como obras monumentales sobre Historia de México, y obras de Viajeros y Exploradores.

E incluyen además una pequeña, pero invaluable colección de obras pertenecientes a Joaquín García Icazbalceta –considerado el mayor bibliófilo mexicano del siglo XIX–, las cuales llevan su exlibris, además de ser, algunas de ellas, ediciones limitadas y con encuadernaciones de lujo.