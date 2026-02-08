logo pulso
Cultura

El hijo de su padre, en Cineteca Alameda

Por Estrella Govea

Febrero 08, 2026 03:00 a.m.
El hijo de su padre, en Cineteca Alameda

El hijo de su padre, largometraje mexicano dirigido por Aarón Fernández, se proyecta en la  Cineteca Alameda, este domingo 8 de febrero a las 20:00 horas, mañana lunes 9 y martes 10 a las 15:00 horas, y miércoles 11 a las 20:00 horas. 

La película sigue a Gabriel, un padre que enfrenta tensiones familiares cuando su madre le comunica la decisión de vender la casa donde creció. Ese anuncio reactiva la ausencia de Arturo, su padre fallecido, y coloca a Gabriel frente a preguntas sobre su historia familiar y su propia experiencia como padre. El relato se articula desde la vida cotidiana y la memoria doméstica.

El filme formó parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde llamó la atención por su mirada sobre la paternidad y los vínculos familiares. Su recorrido por festivales consolidó su presencia dentro del cine mexicano reciente con interés en relatos íntimos y enfoques autorales.

La historia se construye desde una puesta en escena sobria, con atención al espacio doméstico y a los gestos mínimos que articulan las relaciones familiares. La cámara acompaña a los personajes sin imponer juicios, mientras el ritmo narrativo se sostiene en escenas breves que permiten observar las tensiones entre generaciones, la herencia emocional y las decisiones que atraviesan la vida adulta.

Dirigida por Aarón Fernández, la cinta apuesta por una narrativa contenida que privilegia los silencios, los espacios y las relaciones entre los personajes. Las actuaciones sostienen el desarrollo del conflicto sin recurrir a giros narrativos excesivos, lo que permite que la historia avance desde la observación y el diálogo.

