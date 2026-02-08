El hijo de su padre, en Cineteca Alameda

El hijo de su padre, largometraje mexicano dirigido por Aarón Fernández, se proyecta en la Cineteca Alameda, este domingo 8 de febrero a las 20:00 horas, mañana lunes 9 y martes 10 a las 15:00 horas, y miércoles 11 a las 20:00 horas.

La película sigue a Gabriel, un padre que enfrenta tensiones familiares cuando su madre le comunica la decisión de vender la casa donde creció. Ese anuncio reactiva la ausencia de Arturo, su padre fallecido, y coloca a Gabriel frente a preguntas sobre su historia familiar y su propia experiencia como padre. El relato se articula desde la vida cotidiana y la memoria doméstica.

El filme formó parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde llamó la atención por su mirada sobre la paternidad y los vínculos familiares. Su recorrido por festivales consolidó su presencia dentro del cine mexicano reciente con interés en relatos íntimos y enfoques autorales.

La historia se construye desde una puesta en escena sobria, con atención al espacio doméstico y a los gestos mínimos que articulan las relaciones familiares. La cámara acompaña a los personajes sin imponer juicios, mientras el ritmo narrativo se sostiene en escenas breves que permiten observar las tensiones entre generaciones, la herencia emocional y las decisiones que atraviesan la vida adulta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dirigida por Aarón Fernández, la cinta apuesta por una narrativa contenida que privilegia los silencios, los espacios y las relaciones entre los personajes. Las actuaciones sostienen el desarrollo del conflicto sin recurrir a giros narrativos excesivos, lo que permite que la historia avance desde la observación y el diálogo.