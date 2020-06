El Louvre de Abu Dabi reabre al público con visitas limitadas de 3 horas

DUBÁI (EFE).- Los visitantes que quieran ver las obras del Louvre de Abu Dabi tan solo contarán con tres horas para visitar el museo más prestigioso de Emiratos Árabes Unidos (EAU), que reabrirá sus puertas mañana bajo estrictas medidas sanitarias después de tres meses cerrado por la pandemia.



A partir del miércoles, todo aquel que quiera disfrutar del Louvre tendrá que comprar sus entradas "online" para evitar las aglomeraciones en las taquillas.

Además, los visitantes se tendrán que someter a un control de temperatura y utilizar mascarillas y guantes para pasearse por las instalaciones, en las que solo podrán permanecer durante tres horas.

"Estamos fomentando nuestro compromiso de ser un museo consciente, un concepto que siempre ha sido parte de nuestro ADN y ahora es más urgente que nunca", indicó en un comunicado el director del Louvre de Abu Dabi, Manuel Rabaté.

Asimismo, expresó que el museo mantendrá sus numerosos programas y exposiciones digitales en su página web, accesible desde todo el mundo y que reúne una gran cantidad de vídeos, audios e imágenes que se pueden disfrutar desde el sofá de casa, una iniciativa que el Louvre impulsó tras el estallido de la pandemia que obligó a cerrar sus puertas.

Durante el cierre temporal desde marzo, el museo también ha creado un podcast cinematográfico de ciencia ficción, también disponible en su página web, y que bajo el nombre We Are Not Alone (No estamos solos) cuenta con la participación de actores de la talla de Willem Dafoe y Charlotte Gainsbourg.

El Louvre volverá a proponer la última exposición que hospedó antes de la pandemia, The Art of Chivalry between East and West (El arte de la caballería entre Oriente y Occidente), que se podrá ver desde el próximo 1 de julio hasta el 18 de octubre de este año.

El museo, inaugurado en 2017, es obra del prestigioso arquitecto francés Jean Nouvel (también diseñador de la Torre Agbar de Barcelona, entre otros) y está ubicado en la isla Saadiyat de la capital emiratí. Cuenta con una gran variedad de reliquias que datan desde la prehistoria hasta la actualidad.

EAU ha reanudado gradualmente sus actividades comerciales y culturales, pero desde principios de junio Abu Dabi impuso restricciones al movimiento de sus residentes y a los que llegan desde otros emiratos para contener los contagios de coronavirus.

Hasta hoy se han registrado en todo el país 45 mil 683 contagios y 305 muertes por la COVID-19.