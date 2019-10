El ocaso de una estrella: la polémica de Plácido Domingo

Este miércoles, Plácido Domingo dimitió como director de la Ópera de Los Ángeles. Esta decisión es consecuencia de la polémica que el tenor protagoniza desde inicios de agosto, cuando se le acusó de haber acosado sexualmente a nueve mujeres. Su renuncia no se dio de forma inmediata, sino tras largas semanas en las que surgieron varios momentos clave. Aquí el recuento.



Un secreto a voces desde hace tiempo en el mundo de la ópera

Plácido Domingo, uno de los hombres más destacados en el mundo de la ópera, intentó presionar a mujeres para que entablaran relaciones sexuales con él, prometiendo empleos y en ocasiones tomando represalias contra las carreras de las mujeres que rechazaban sus proposiciones, según dijeron a The Associated Press numerosas acusadoras.

Ocho cantantes y una bailarina dijeron a la agencia que sufrieron acoso sexual del astro español a partir finales de la década de 1980, en ocasiones en compañías de ópera en las que él ocupaba puestos de alta dirección.

Domingo respondió a estas acusaciones subrayando que creyó "siempre" que todas sus "relaciones" con mujeres eran "bienvenidas y consensuadas", y consideró "inexactas" las acusaciones contra él.



Incertidumbre

Tras la publicación del reportaje, festivales y orquestas no tardaron en reaccionar y en alterar el calendario de presentaciones de Plácido Domingo.

El festival de Salzburgo fue el primero en pronunciarse en apoyo al tenor y en afirmar, sin titubeos, que la actuación de Domingo se mantenía.

"Conozco a Plácido Domingo desde hace más de 25 años. Desde el principio me ha impresionado, junto a su capacidad artística, sus modos respetuosos con todos los trabajadores y trabajadoras del Festival", señaló la presidenta del Festival de Salzburgo, Helga Rabl-Stadler.

Sin embargo, no todos se mostraron solidarios ante la situación del cantante madrileño y mostraron apoyo a las víctimas cancelando sus presentaciones. Esta postura se dio principalmente en Estados Unidos con la Orquesta de Filadelfia, la Ópera de San Francisco. Para entonces la Ópera del Met de Nueva York dijo que mantenía las presentaciones hasta tener pruebas contundentes del caso.



Inician las investigaciones

La Ópera de Los Ángeles (LA Opera) anunció este martes que abrirá una investigación a Plácido Domingo, director general de esta institución, por las acusaciones de presunto acoso sexual desveladas en su contra.

"La Ópera de Los Ángeles tiene robustas políticas de recursos humanos y procedimientos en vigor. De acuerdo con esas políticas, LA Opera contratará asesoramiento externo para investigar las preocupantes acusaciones sobre Plácido Domingo", dijo la compañía en un comunicado.

Una semana más tarde, la Ópera de Los Ángeles (EU) designó a una abogada para que investigue "de forma independiente y exhaustiva" las acusaciones de acoso sexual contra el tenor español Plácido Domingo.



Segundo aire

A finales de agosto Plácido Domingo ofreció su primer actuación tras las acusaciones en el Festival de Salzburgo, el cual siempre mostró su apoyo al tenor.

La reacción del público fue contra corriente a lo que se esperaba: "Triunfo en Salzburgo. Ovación para Domingo a pesar del escándalo Metoo", fue el titular del diario regional Kleine Zeitung, pocas horas después de la presentación de la ópera Luisa Miller. En tanto que para el periódico Salzburger Nachrichten, el público ofreció "una ovación ostentosa".

Para entonces diversos artistas ya habían expresado su apoyo y solidaridad al tenor.



Llueve sobre mojado

A un mes del escándalo, las menciones sobre Plácido Domingo se habían apaciguado hasta que 11 mujeres más alzaron la voz y denunciaron al tenor.

Tras una semana de las nuevas acusaciones, una extrabajadora alemana de la multinacional Sony Classical se ha sumado a las acusaciones contra el cantante español Plácido Domingo por un comportamiento físico que ella no deseaba y que sucedió en diciembre de 2000.



La MET Opera y Domingo toman caminos separados

La Ópera Metropolitana de Nueva York anunció el 25 de septiembre que Plácido Domingo aceptó retirarse de una serie de presentaciones programadas en el recinto después de que varias mujeres lo acusaron de acoso sexual. La leyenda de la ópera indicó por su parte que nunca más se presentará en la Met.

Domingo tenía programado interpretar el papel principal en el estreno de la temporada de Macbeth de Verdi aquella noche, lo que hubiera sido su primera presentación en Estados Unidos tras el escándalo.



Domingo busca limpiar su reputación

El tenor español Plácido Domingo anunció este miércoles su dimisión como director general de la Ópera de Los Ángeles (LA Opera) tras la polémica generada por las acusaciones de abuso sexual desveladas en su contra.

"Mientras continúo mi trabajo para limpiar mi nombre, he decidido que es en el mejor interés de LA Opera que dimita como su director general y que deje mis actuaciones futuras", afirmó en un comunicado remitido a medios.