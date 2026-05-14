Encuentros en el museo por el DIM

El programa del 14 de mayo por el Día Internacional de los Museos (DIM) reunirá talleres, recorridos, exposiciones, actividades colectivas y conferencias en distintos recintos culturales de San Luis Potosí.

Desde las 09:00 horas, el Museo del Ferrocarril Jesús García Corona iniciará actividades con "Viajera rompiendo murales", mientras que de 12:00 a 14:00 horas realizará el taller de pintura "Museos uniendo un mundo dividido". El recinto también participará dentro de la programación cultural enfocada en dinámicas colectivas y actividades familiares.

El Museo Leonora Carrington abrirá a las 10:00 horas la exposición colectiva "Explora el Surrealismo... Todos cabemos". Más tarde, de 11:00 a 12:00 horas, llevará a cabo un Rally Surrealista dirigido al público visitante.

En paralelo, el Centro de las Artes de San Luis Potosí ofrecerá recorridos guiados y actividades de mediación de 10:00 a 18:00 horas para escuelas y público general bajo el tema del DIM 2026.

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La programación del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes incluirá tres actividades durante todo el día: el rompecabezas "El mundo funciona mejor cuando cada quien aporta algo", el mural colectivo "Mensajes para un mundo dividido" y el buzón participativo "Una acción para unir al mundo".

En el Caja Real Centro Cultural Universitario habrá actividades vinculadas con la cultura japonesa y la colaboración de la comunidad Nikkei, entre ellas la exposición "Kimonos: Tradición en seda", ilustración digital japonesa con Sandra Sensei y un taller de origami con cupo limitado. El Museo Federico Silva Escultura Contemporánea desarrollará dos talleres colectivos relacionados con el tema de esta edición del DIM. De 10:00 a 19:00 horas se realizará "Unir un mundo dividido", con participación de Ana Castelán y artistas de distintas disciplinas, mientras que a las 18:00 horas Alberto López Pasquali impartirá "Fragmentos de unión, arte-objeto colectivo". También habrá actividades en el Museo Regional Potosino con el taller "A ojos cerrados" y la conferencia sobre la colección etnográfica Wixárika a cargo de la Dra. Olivia Kindl.

Durante la tarde y noche, el Museo del Virreinato de San Luis Potosí ofrecerá un recorrido guiado con Luis Fernando Padrón Briones y la conferencia "Grabados Trinitarios Potosinos" impartida por José Alberto Juárez Miranda en la Capilla Doméstica. A las 19:00 horas, el Museo Francisco Cossío presentará "Versos en el jardín", un micrófono abierto para poetas con participación de Margarita Díaz de León Ibarra.