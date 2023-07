ENTREVISTA: Pilar Boyero y la permanencia en un mundo impaciente

“Desgraciadamente vivimos en un mundo de inmediatez, entonces las cosas pasan rápido, además tenemos muy poca paciencia y la cultivamos muy poco”, advierte la cantante española Pilar Boyero, cuya carrera profesional ha sido todo menos inmediata, pues se ha mantenido vigente durante más de 30 años en los que ha llevado su arte a diversas partes del mundo.

Boyero se presentará el próximo viernes 14 de julio en San Luis Potosí en el concierto sinfónico “Un homenaje a las grandes Rocíos: Dúrcal y Jurado”, que forma parte de los festejos por el 13 aniversario del Centro Cultural Universitario Bicentenario, y en entrevista con Pulso, reflexiona sobre las nuevas generaciones, el feminismo, las propuestas musicales de reciente creación, el arte y el poder sanador de la música.

Sobre las dos Rocíos, Jurado y Dúrcal, a quienes decidió homenajear, Boyero considera que ambas son talentos únicos y con voces impresionantes, cuyos repertorios han pasado a la historia al interpretar temas de compositores como Manuel Alejandro, Juan Gabriel y Marco Antonio Solís.

“Como tu mujer”, “Amor eterno”, “La gata bajo la lluvia”, “Costumbres”, “Ese Hombre”, "Si amanece", "Señora" y “Lo siento, mi amor” son algunas de las canciones inmortalizadas por Dúrcal y Jurado y que, según Boyero, no pasarán nunca de moda “porque son textos maravillosos con música increíble. Y a eso le añadimos que ellas supieron darle su carácter, su identidad y se han hecho ya parte de la memoria sentimental de los que las escuchamos”.

Del planteamiento de un artista a las letras que espeluznan

Aun cuando los gustos musicales varían entre una generación y otra, Boyero considera que hay géneros que nunca desaparecerán como el flamenco, la copla, el jazz o la música folclórica mexicana, pues siempre contarán con un público fiel.

Y en el caso de Jurado y Dúrcal, Boyero atribuye su permanencia a que en ellas hay un planteamiento de artista, “un planteamiento de verdad, el público sabe cuando el artista está cantando, cuando está sintiendo, cuando las cosas son reales”.

En contraste, con lo anterior, Pilar califica algunas de las propuestas musicales de la actualidad como solo productos que nada tienen que ver con el mundo del arte, “y luego evidentemente los textos, como muy bien decíamos, los poetas que han compuesto para ellas (las Rocíos) no tienen nada que ver con las composiciones que se hacen hoy en día, salvo raras excepciones, y evidentemente eso también tiene mucho que ver”.

Sobre esas letras que hoy en día abundan en la industria de la música, la experta en copla confía en que ciertas cosas desaparezcan, “sobre todo porque son consignas que espeluznan , en muchos casos, con respecto al papel de la mujer en la sociedad. Con todo lo que hemos luchado para que evidentemente mueran ciertos prototipos de formas de amar a la mujer, y cuando yo veo esos vídeos, cuando escucho las letras espeluznantes digo: ‘¡Pero bueno!, ¿qué están haciendo?’, no me preocupa lo que hagan ellos, me preocupa que ellas sucumban a semejantes disparates, porque al fin y al cabo están de alguna manera aboliendo el trabajo y la labor de mujeres que hemos luchado mucho porque fuéramos libres”.

Y respecto a las adaptaciones de temas tan icónicos como “La gata bajo la lluvia”, luego de que hace tres semanas Steve Aoki y Ángela Aguilar presentaron una nueva versión, bajo el título “Invítame a un café”, la artista originaria de Cáceres reconoce que por educación y corrección suele responder que esas versiones ayudan a que mucha gente joven luego conozca los temas originales, “pero debo decir que a mí estas versiones que se hacen no me gustan, lo que pasa es que sí creo que en un momento dado pueden llegar a ser versiones que interesen a los más jóvenes y que al final acaben escuchando la raíz, pero creo que para hacer una versión de cosas tan icónicas hay que hacerlo con mucho respeto”.

“Lo siento mi amor, pero ya me cansé de fingir…”

Al analizar el papel de Dúrcal y Jurado en un mundo urgido de mujeres valientes y defensoras de sus derechos, Pilar Boyero describe a Rocío Jurado como una persona con una inteligencia emocional increíble. “Era feminista porque creía en el feminismo, creía en la igualdad, eso es el feminismo, la igualdad entre hombres y mujeres y yo siempre lo digo: tenemos que luchar hombres y mujeres juntos de la mano”.

Asimismo, la califica como una pionera que defendió a las mujeres de una manera orgánica, natural, “casi sin pretenderlo y sin darse cuenta, por eso tiene todavía mucho más valor”.

Recuerda además que Manuel Alejandro puso en la boca de Rocío Jurado letras como: “Si amanece y ves que ya me he ido, olvídame, que será que no mes has convencido” o “lo siento mi amor, pero ya me cansé de fingir… hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo”, las cuales considera que eran impensables en décadas anteriores y que ella agradece, pues eran necesarios ese compromiso y esas interpretaciones en medio de la defensa por los derechos y la equidad.

Respecto a Rocío Dúrcal, Boyero rememora la ocasión en que acabó encarcelada por manifestarse en defensa de los derechos de actores y artistas.

“Ambas fueron mujeres que además de cantar, que además de actuar, que además de ser unos iconos en el mundo de la música han sido mujeres muy valientes que han querido cambiar el mundo, eso para mí es muy importante, son profeministas, son progays y son todo lo que significa amor y felicidad, porque de eso se trata vivir, que cada uno pueda hacerlo de la forma que la vida le ofrece, pero respetando”.

¿Cancelar hoy lo creado ayer?

Durante la charla con Boyero se le cuestionó además sobre la cultura de la cancelación, esa que hoy en día permite que algo o alguien sea criticado públicamente y se le retire el apoyo, por considerarle socialmente inaceptable u ofensivo. Un ejemplo de ello es la canción “Mátalas”, del intérprete mexicano Alejandro Fernández.

Al respecto, la cantante española considera un error que se analice un texto o una composición de antaño con la visión de hoy.

“Creo que tenemos que respetar en qué condiciones escribió por ejemplo Miguel de Cervantes. Es un error analizar con los ojos de hoy las cosas que sucedieron o que se escribieron o que se compusieron hace 20 o 500 años porque la sociedad ha cambiado, ha evolucionado”.

Sin embargo, sí considera indispensable poner el foco en las letras denigrantes que abundan hoy en día, no solo contra la mujer. ”Creo que todo esto entra en la libertad de expresión que es maravillosa, pero que a veces también es un arma de doble filo y nos juega malas pasadas”.

La música como sanación

Quienes conocen la trayectoria de Boyero saben bien que además de sus presentaciones en teatros y salas de conciertos también realiza labores altruistas, en específico con personas que padecen alzheimer.

¿Qué ha descubierto la cantante española en esas sesiones? Recuerda que en cierto momento comenzó a percatarse de la importancia que tenían las coplas en quienes van perdiendo la memoria. “Había quienes no recordaban el nombre de sus hijos pero seguían cantando una canción a la perfección conmigo, entonces me di cuenta del poder sanador de la música”.

Por ello, uno de sus más grandes sueños es que algún día, la gente que dirige los países se dé cuenta de la importancia de la música y de lo sanadora que puede llegar a ser, “porque estaría mucho más presente en residencias de mayores, en hospitales y en muchos lugares donde evidentemente es muy importante”.

Educación y cultura para cambiar el mundo

Pilar Boyero, quien en San Luis Potosí se presentará con la Orquesta Sinfónica Universitaria bajo la dirección del maestro Alfredo Ibarra, cree fundamental acercar el arte a las y los jóvenes, por lo que espera que a su concierto en el Bicentenario asista público de todas las edades.

Además de catalogar como un acierto que las y los jóvenes de la UASLP dispongan de una Orquesta Sinfónica, la reconocida exponente de la música flamenca subraya que si algo puede cambiar al mundo ahora mismo es la educación y la cultura.

“Necesitamos llegar a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes porque ellos van a ser los hombres del mañana y es a los que tenemos que educar en el respeto, en el cariño, en la música clásica, en la música popular, en todo lo que esté bien hecho”.

Sobre sus expectativas respecto al concierto en el Bicentenario, Boyero adelanta a quienes asistan que “vamos a pasar una noche llena de magia, de cariño, de amor y sobre todo de memoria sentimental, recordando a dos grandes que van a estar con nosotros siempre”.

Un concierto que sí, promete emocionar de inmediato, con los primeros acordes, con esa inmediatez a la que el mundo actual se ha acostumbrado. La diferencia, quizá, radicará en que la duración de esa emoción, de ese toque de fibras sensibles, no será tan efímera como la de un video viral.