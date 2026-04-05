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Cultura

Expo-Venta en el CEART

Por Estrella Govea

Abril 05, 2026 03:00 a.m.
A
Expo-Venta en el CEART

El Centro de las Artes de San Luis Potosí (CEART) realizará una Expo-venta este domingo 5 de abril, de 10:00 a 17:00 horas.

El evento reúne a distintas y distintos artistas, diseñadores y expositores locales que presentarán piezas de arte contemporáneo, objetos de diseño independiente y productos elaborados de forma artesanal.

La oferta incluye propuestas diversas que reflejan la producción creativa de la comunidad vinculada al espacio y de participantes invitados.

A lo largo del día, las y los asistentes podrán recorrer distintas áreas del recinto y conocer de cerca el trabajo de las y los creadores. La dinámica del encuentro permite el intercambio entre público y expositores, así como la posibilidad de adquirir obra y productos.

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La programación contempla también una oferta de alimentos y bebidas que acompaña el recorrido, con opciones que forman parte de la experiencia general del evento. Este componente busca ampliar la permanencia del público dentro del espacio durante la jornada.

La Expo CEART integra actividades dirigidas a distintos públicos, incluidas opciones para niñas y niños, además de permitir el acceso con mascotas.

La propuesta se plantea como un espacio de convivencia en torno a la producción cultural local y el consumo de productos elaborados en este ámbito.

Está abierta al público con acceso mediante boleto general al recinto, con una cuota de 63 pesos.

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