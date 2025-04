Exposición 'Antonio. Moda indomable' en el Museo Franz Mayer

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- Amantes de la moda y apasionados por la ilustración no se pueden perder la exposición "Antonio. Moda indomable" en los hermosos espacios del Museo Franz Mayer, ubicado en la Av. Hidalgo 45 del Centro Histórico de la Ciudad de México.

La muestra se presenta como un homenaje a la dupla creativa conformada por los artistas puertorriqueños Antonio López (1943-1987) y Juan Ramos (1942-1995), quienes revolucionaron las áreas de la moda y la ilustración entre los años 1960 y 1980. Su obra tuvo espacio en medios como Harper's Bazaar, The New York Times y Vogue.

En la exhibición, curada por Anne Morin, hay más de 400 piezas, como ilustraciones, fotografías y videos, además de obras de Andy Warhol y vestidos de Yves Saint Laurent, con quienes colaboraron.

"A través de traerles al presente, se reviven por primera vez en México dos figuras importantes que no han sido suficientemente reconocidas en la historia formal de la moda", expresan mediante un comunicado.

La moda a través de los ojos de "Antonio"

"Antonio" es un epónimo que identifica el trabajo del dúo creativo Antonio López y Juan Ramos. Antonio López migró a Nueva York junto a su familia cuando apenas tenía 7 años, su madre era costurera y su padre fabricaba maniquíes, ambos lo involucraron en quehaceres creativos mediante sus oficios, lo que, sin duda, tuvo influencia en el despertar artístico de un joven Antonio.

El ilustrador estudió en el Traphagen School of Fashion y High School of Arts and Design, gracias a su gran talento para el dibujo, tuvo la oportunidad de ingresar al Fashion Institute of Technology (FIT), donde conoció a Juan Ramos, con quien tuvo una relación sentimental por un tiempo y con quien creó una prolífica obra.

En información que se puede leer en el museo detallan que ambos desarrollaban el concepto visual: "Juan recopilaba imágenes de libros de arte, carteles de cine, calendarios, revistas o periódicos que sirvieran de inspiración para crear un escenario. Así, tomaban prestado el lenguaje visual de corrientes artísticas variadas y opuestas como el Renacimiento, el art déco, el art nouveau, el pop art y el pop art".

Describen que las sesiones de dibujo de López siempre se desarrollaban en un ambiente con música y conversaciones amenas, mientras Ramos "permanecía en silencio, al lado de Antonio, observando como ejecutaba sus trazos libres, vibrantes e inquietos".

El dúo artístico se caracterizó por presentar propuestas irreverentes que desafiaron las normas sociales de la época y sentaron un precedente en cuanto a la inclusión y la diversidad en el arte y la moda, con la presencia de modelos de variadas culturas y cuerpos diversos.

A finales de los años sesenta, se aventuraron en un viaje a París. Anne Morin escribe para la introducción de la exhibición en el recinto que "...llevaron el arte pop, el estilo de moda y de vida neoyorkina; así revolucionaron la alta costura parisina y rompieron con los estereotipos de belleza hegemónica". En esta etapa, colaboraron con los grandes diseñadores Karl Lagerfeld e Yves Saint Laurent.

En la exposición hay un espacio dedicado a las hermosas ilustraciones de Antonio para un catálogo de Saint Laurent de los años ochenta, donde también se pueden ver de cerca algunos vestidos del diseñador.

A mediados de los años setenta, el dúo regresó a Nueva York y se inicia su etapa en la fotografía, arte mediante el cual inmortaliza la escena de la época, retratando a personalidades como Andy Warhol, Divine, Liza Minelli y Paloma Picasso.

"La sofisticada y glamurosa personalidad de Antonio lo hizo rodearse también de amigos como Bill Cunningham, padre del street style, las modelos Pat Cleveland, Tina Chow y las jóvenes Jessica Lange, Grace Jones y Jerry Hall, a quienes descubrió al realizar sus primeros retratos", apuntan en el comunicado.

Toda esta rica historia de la moda, de Antonio López y Juan Ramos, de su entorno y su época, se cuenta a través de las salas del Franz. Es fascinante e inspiradora.

Hasta cuándo tienes oportunidad de visitar la exposición

"Antonio. Moda indomable" permanecerá en las salas del museo hasta el 29 de junio de 2025. El Franz Mayer está abierto de martes a domingo, de 10:00 am a 5:00 pm. El costo de la entrada general es de $150 pesos.

La muestra fue realizada en colaboración con diChroma photography. Las obras provienen de The Estate of Antonio Lopez and Juan Ramos, el Art Center College of Design y coleccionistas privados.

Para saber más de esta y otras exhibiciones, visita franzmayer.org.mx.