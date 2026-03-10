logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El diputado con licencia, Sergio Mayer, fue eliminado de La casa de los famosos

Fotogalería

El diputado con licencia, Sergio Mayer, fue eliminado de La casa de los famosos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Exposición Córtex

Por Estrella Govea

Marzo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Exposición Córtex

La artista Isela Vargas presenta la exposición Córtex: Umbral entre lo visible y lo contenido en la sala Caja Blanca del Centro de las Artes de San Luis Potosí.  La propuesta reúne piezas que exploran la relación entre pensamiento, emoción y materia desde una aproximación sensorial.

La exposición plantea una reflexión sobre la superficie como espacio de contacto entre el cuerpo, la memoria y la experiencia. 

A partir de distintos materiales y texturas, Vargas propone observar la corteza como una metáfora de identidad y registro. 

Cada obra se articula a partir de la idea de que la piel, los objetos y los materiales guardan huellas de lo vivido.Dentro de esta línea, la artista trabaja con la noción de la materia como portadora de memoria. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las superficies funcionan como registros de emociones y experiencias que se activan a partir de la observación y el contacto. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Secult destaca talento femenino en SLP
Secult destaca talento femenino en SLP

Secult destaca talento femenino en SLP

SLP

Redacción

Museos y recintos culturales realizaron conciertos, exposiciones y charlas del 5 al 8 de marzo.

REESCRIBIR LA HISTORIA
REESCRIBIR LA HISTORIA

REESCRIBIR LA HISTORIA

SLP

Estrella Govea

"Heter" Gómez, Lucero Valdez y María Carlock muestran cómo el arte puede convertirse en un espacio para la denuncia y la participación colectiva

El arte de nombrarse
El arte de nombrarse

El arte de nombrarse

SLP

Estrella Govea

Las obras de Gema López y Yolanda Arvizu en "Artistas, no musas" parten de vivencias personales, emociones y reflexiones sobre la identidad femenina

Hoy, Celebración del Año Nuevo Chino
Hoy, Celebración del Año Nuevo Chino

Hoy, Celebración del Año Nuevo Chino

SLP

Estrella Govea