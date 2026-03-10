La artista Isela Vargas presenta la exposición Córtex: Umbral entre lo visible y lo contenido en la sala Caja Blanca del Centro de las Artes de San Luis Potosí. La propuesta reúne piezas que exploran la relación entre pensamiento, emoción y materia desde una aproximación sensorial.

La exposición plantea una reflexión sobre la superficie como espacio de contacto entre el cuerpo, la memoria y la experiencia.

A partir de distintos materiales y texturas, Vargas propone observar la corteza como una metáfora de identidad y registro.

Cada obra se articula a partir de la idea de que la piel, los objetos y los materiales guardan huellas de lo vivido.Dentro de esta línea, la artista trabaja con la noción de la materia como portadora de memoria.

Las superficies funcionan como registros de emociones y experiencias que se activan a partir de la observación y el contacto.