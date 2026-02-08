logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Fotogalería

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Exposición "La Crisis de Flujo"

Por Estrella Govea

Febrero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Exposición "La Crisis de Flujo"

La exposición "La Crisis de Flujo", de la artista Kambria Antón, se presenta en el Museo Leonora Carrington San Luis Potosí, una muestra que establece un diálogo directo con el imaginario surrealista del recinto y propone una reflexión visual sobre el uso, permanencia y contradicciones del plástico en la vida contemporánea.

La exposición reúne esculturas realizadas a partir de desechos plásticos recolectados y transformados por la artista durante más de quince años. Las piezas se sitúan en un estado intermedio, entre lo que los materiales fueron y lo que pueden llegar a ser, en sintonía con las figuras en constante mutación presentes en la obra de Leonora Carrington.

El origen del proyecto se remonta a 2010, cuando Kambria Antón fue testigo de la quema masiva de plásticos en Yucatán. A partir de esa experiencia, la artista inició un proceso de recuperación de materiales descartados, con el objetivo de replantear su valor y su permanencia, sin negar su condición problemática dentro del entorno ambiental.

Las esculturas se construyen a partir de plásticos transparentes y reflectantes, cuyas cualidades formales remiten a la inestabilidad, el cambio y la fragilidad. En lugar de proponer soluciones funcionales al consumo de plásticos de un solo uso, la obra se centra en evidenciar su presencia y en asumir su carga simbólica dentro de un contexto incierto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

HOY
HOY

HOY

SLP

cale agundis

Festival de Danza Tradicional Saucito Primer Viento
Festival de Danza Tradicional Saucito Primer Viento

Festival de Danza Tradicional Saucito Primer Viento

SLP

Estrella Govea

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN
OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

SLP

Estrella Govea

CRECER
CRECER

CRECER

SLP

Redacción