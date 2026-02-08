La exposición "La Crisis de Flujo", de la artista Kambria Antón, se presenta en el Museo Leonora Carrington San Luis Potosí, una muestra que establece un diálogo directo con el imaginario surrealista del recinto y propone una reflexión visual sobre el uso, permanencia y contradicciones del plástico en la vida contemporánea.

La exposición reúne esculturas realizadas a partir de desechos plásticos recolectados y transformados por la artista durante más de quince años. Las piezas se sitúan en un estado intermedio, entre lo que los materiales fueron y lo que pueden llegar a ser, en sintonía con las figuras en constante mutación presentes en la obra de Leonora Carrington.

El origen del proyecto se remonta a 2010, cuando Kambria Antón fue testigo de la quema masiva de plásticos en Yucatán. A partir de esa experiencia, la artista inició un proceso de recuperación de materiales descartados, con el objetivo de replantear su valor y su permanencia, sin negar su condición problemática dentro del entorno ambiental.

Las esculturas se construyen a partir de plásticos transparentes y reflectantes, cuyas cualidades formales remiten a la inestabilidad, el cambio y la fragilidad. En lugar de proponer soluciones funcionales al consumo de plásticos de un solo uso, la obra se centra en evidenciar su presencia y en asumir su carga simbólica dentro de un contexto incierto.

