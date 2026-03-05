Fallece Pedro Friedeberg, artista y referente del surrealismo

El reconocido artista plástico Pedro Friedeberg, figura destacada del surrealismo en México, falleció este 5 de marzo a los 90 años en San Miguel de Allende, Guanajuato. Su familia dio a conocer la noticia a través de un comunicado publicado en redes sociales.

"Su familia se siente profundamente agradecida de haber podido compartir con él todo este tiempo. Su obra y su espíritu creativo dejan un legado inmenso. Agradecemos las muestras de afecto, y pedimos respeto y privacidad en este momento", se lee en el mensaje compartido en Instagram.

Los hijos del artista, Diana y David Friedeberg, no mencionaron las causas de su fallecimiento, y pidieron respeto y privacidad durante este momento para lidiar con su pérdida.

De italiano a surrealista mexicano

La página oficial de Pedro Friedeberg menciona que nació el 11 de enero de 1936 en Florencia, Italia, pero se mudó a México cuando era niño debido a la Segunda Guerra Mundial. Creció en un ambiente cultural muy activo y estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México.