Concierto por el Día Internacional de la Mujer

La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí (OSSLP) ofrecerá mañana 6 de marzo a las 20:00 horas un concierto conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer en el Teatro de la Paz; estará dirigido por Enrique Barrios, quien encabeza este programa dedicado a compositoras mexicanas.

El repertorio incluye obras de Gina Enríquez, Patricia Moya y Gabriela Ortiz, además de las potosinas Leticia Almazán de la Garza y Galia Cisneros.

El director anunció el estreno mundial de una obra de Patricia Moya y la interpretación de una fantasía en jazz de Gina Enríquez, así como música de Gabriela Ortiz, a quien reconoció como una de las compositoras mexicanas con mayor presencia internacional.

La parte vocal contará con la participación de las sopranos Jacqueline de Rocío y Adriana Tinoko. El programa suma arias de ópera y canciones de concierto que amplían el panorama del repertorio escrito por mujeres. La selección integra formatos sinfónicos y piezas de tradición popular adaptadas para orquesta.

Entre las obras emblemáticas figuran "Bésame mucho", de Consuelo Velázquez, y "Júrame", de María Grever, composiciones que forman parte del cancionero mexicano del siglo XX. Estas piezas serán interpretadas con acompañamiento orquestal dentro de un programa que une distintas generaciones de creadoras.

La presentación tendrá entrada gratuita y los boletos pueden recogerse en la taquilla del Teatro de la Paz en horario de 12:00 a 19:00 horas.

Con este concierto, la orquesta presenta un recorrido por la producción musical de mujeres mexicanas, desde la canción de concierto hasta la creación sinfónica contemporánea.