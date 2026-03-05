logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

Fotogalería

EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Concierto por el Día Internacional de la Mujer

Por Estrella Govea

Marzo 05, 2026 03:00 a.m.
A
Concierto por el Día Internacional de la Mujer

La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí (OSSLP) ofrecerá mañana 6 de marzo a las 20:00 horas un concierto conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer en el Teatro de la Paz; estará dirigido por Enrique Barrios, quien encabeza este programa dedicado a compositoras mexicanas.

El repertorio incluye obras de Gina Enríquez, Patricia Moya y Gabriela Ortiz, además de las potosinas Leticia Almazán de la Garza y Galia Cisneros.

El director anunció el estreno mundial de una obra de Patricia Moya y la interpretación de una fantasía en jazz de Gina Enríquez, así como música de Gabriela Ortiz, a quien reconoció como una de las compositoras mexicanas con mayor presencia internacional.

La parte vocal contará con la participación de las sopranos Jacqueline de Rocío y Adriana Tinoko. El programa suma arias de ópera y canciones de concierto que amplían el panorama del repertorio escrito por mujeres. La selección integra formatos sinfónicos y piezas de tradición popular adaptadas para orquesta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Entre las obras emblemáticas figuran "Bésame mucho", de Consuelo Velázquez, y "Júrame", de María Grever, composiciones que forman parte del cancionero mexicano del siglo XX. Estas piezas serán interpretadas con acompañamiento orquestal dentro de un programa que une distintas generaciones de creadoras.

La presentación tendrá entrada gratuita y los boletos pueden recogerse en la taquilla del Teatro de la Paz en horario de 12:00 a 19:00 horas. 

Con este concierto, la orquesta presenta un recorrido por la producción musical de mujeres mexicanas, desde la canción de concierto hasta la creación sinfónica contemporánea.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Investigadora Valentina Salerno atribuye busto de Cristo a Miguel Ángel en Roma
    Investigadora Valentina Salerno atribuye busto de Cristo a Miguel Ángel en Roma

    Investigadora Valentina Salerno atribuye busto de Cristo a Miguel Ángel en Roma

    SLP

    AP

    El Vaticano creó un comité científico para evaluar la investigación de Salerno y planificar conmemoraciones por el 550º aniversario de Miguel Ángel.

    Teatro, Literatura y Psicoanálisis
    Teatro, Literatura y Psicoanálisis

    Teatro, Literatura y Psicoanálisis

    SLP

    Estrella Govea

    Hoy inicia el Festival de Creadoras Visuales
    Hoy inicia el Festival de Creadoras Visuales

    Hoy inicia el Festival de Creadoras Visuales

    SLP

    Estrella Govea

    AMALIA BAUTISTA: ESCRIBIR DESDE LA VIDA COMÚN
    AMALIA BAUTISTA: ESCRIBIR DESDE LA VIDA COMÚN

    AMALIA BAUTISTA: ESCRIBIR DESDE LA VIDA COMÚN

    SLP

    Estrella Govea

    La propuesta poética de la autora española, está centrada en lo cotidiano y despojada de solemnidad