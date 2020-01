Familia de Chamín Correa arma homenaje en la Fonoteca Nacional

El próximo 4 de febrero la familia de Chamín Correa le rendirá un homenaje en la Fonoteca Nacional.

A pesar de que ya existe un tributo al requinto de Los Tres Caballeros encabezado por el cantante Rodrigo de la Cadena, Manolo Correa, hijo de Chamín, mencionó que no tendrá ninguna relación con él que ya está programado en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

"A nosotros se nos acercó la gente de la Fonoteca Nacional. Del otro homenaje nos enteramos por publicaciones en Facebook, con publicidad."

Sin embargo, no mostró un malestar, ya que considera que mientras más reconocimientos se hagan para conmemorar a su padre es mejor. Lo que sí quiso recalcar fue la diferencia que habrá entre uno y otro.

"No quisimos que fuera un concierto, quisimos que fuera un homenaje a la trayectoria de mi padre, donde el protagonista y figura central fuera él".

En el evento habrá audios inéditos que los juntarán con videos y películas. Al ser cuestionados sobre su pensar acerca del tributo que realizará De la Cadena, Elliott Correa, el hijo menor del cantante, siguió con lo mencionado por su hermano e hizo énfasis en que éste será personal.

"Como familia, muy contentos en todo lo que se le va a hacer. Pero en el homenaje que estamos organizando es sincero y con todo el corazón".

Se expondrán anécdotas y guitarras, las cuales donarán en un futuro para su exhibición. También estuvo presente la madre de Manuel y Elliot, Pilar de Correa, quien mostró una gran admiración a su esposo.

"Siempre fuimos muy unidos, fue un excelente padre, marido. El mejor artista qué ha tenido México", mencionó.

El futuro de sus hijos también era algo que le preocupaba al intérprete de "Reloj" y "La Barca", entre otras, por lo que se aseguró de darles lo mejor para que tuvieran una vida profesional. "No nos dedicamos de manera profesional a la música, (mi padre) siempre fue muy puntual en eso. Necesito una carrera de mis hijos antes de seguir con la carrera musical".

Para finalizar, Pilar agregó que: "me dejó lo mejor aparte de la música: a mis hijos". En el homenaje también estarán presentes Ricardo Rocha, Nicolás Alvarado y Ricardo Ojeda Bohórquez.

Chamín Correa fue miembro fundador del trío Los Tres Caballeros " junto a Roberto Cantoral y Leonel Gálvez. Además ganó ocho veces el premio "La Guitarra de Oro", el cual es uno de los más importantes en Italia.