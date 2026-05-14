La segunda Feria del Libro independiente se realiza del 15 al 17 de mayo en el Museo del Ferrocarril "Jesús García Corona", con una programación de presentaciones editoriales y actividades enfocadas en la producción literaria independiente.

El 15 de mayo abre la jornada con presentaciones de libro a lo largo del día. A las 14:00 horas se expone Paternidad al máximo, de Sergio Dávila, seguida por Madre solo hay una, de David López a las 15:30 horas. A las 17:00 horas se incluye la presentación de la Comunidad Psicoanalítica Potosina, a cargo de Edgar Luna, y a las 18:30 horas concluye el día con Mi razón de ser, de Doris Ruelas, dentro de un bloque centrado en temas de identidad, vínculos familiares y reflexión personal.

Para el 16 de mayo la programación continúa con cuatro presentaciones editoriales. A las 14:00 horas se presenta Siguiendo las huellas del venado, de Fernando Augusto Olvera Galarza, con comentarios de Marco Ernesto Blanco López. A las 15:30 horas sigue Pa´ cuando vengan, de Ramón Cámara Guadarrama. A las 17:00 horas se suma Al calor de la luna, de Elisa PaYe, mientras que a las 18:30 horas cierra la jornada Ellas y sus otras yo, de Liz Bell, con propuestas literarias que abarcan narrativa contemporánea y exploraciones de la identidad.

El 17 de mayo concentra las actividades finales de la feria con una agenda que inicia a las 12:30 horas, cuando Alberto Delgado Durán expone tres publicaciones relacionadas con finanzas. A las 14:00 horas se presenta Cuando te vas, de Luz María Gómez Valdés, seguida por El camaleón sin retorno, de Sigmund Schaller, a las 15:30 horas. A las 17:00 horas cierra el bloque de presentaciones con Caracolas para Luciana, de Jacobo Reyna, en una jornada que combina distintos géneros y enfoques narrativos.

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Este mismo día se suma el taller "Fanzine de mi vida", programado de 14:00 a 17:00 horas.

El encuentro reúne a autoras y autores de distintos perfiles que exponen obras de narrativa, ensayo y divulgación, además de actividades de diálogo en torno a la lectura y la escritura.