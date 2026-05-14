Feria del Libro independiente
La segunda Feria del Libro independiente se realiza del 15 al 17 de mayo en el Museo del Ferrocarril "Jesús García Corona", con una programación de presentaciones editoriales y actividades enfocadas en la producción literaria independiente.
El 15 de mayo abre la jornada con presentaciones de libro a lo largo del día. A las 14:00 horas se expone Paternidad al máximo, de Sergio Dávila, seguida por Madre solo hay una, de David López a las 15:30 horas. A las 17:00 horas se incluye la presentación de la Comunidad Psicoanalítica Potosina, a cargo de Edgar Luna, y a las 18:30 horas concluye el día con Mi razón de ser, de Doris Ruelas, dentro de un bloque centrado en temas de identidad, vínculos familiares y reflexión personal.
Para el 16 de mayo la programación continúa con cuatro presentaciones editoriales. A las 14:00 horas se presenta Siguiendo las huellas del venado, de Fernando Augusto Olvera Galarza, con comentarios de Marco Ernesto Blanco López. A las 15:30 horas sigue Pa´ cuando vengan, de Ramón Cámara Guadarrama. A las 17:00 horas se suma Al calor de la luna, de Elisa PaYe, mientras que a las 18:30 horas cierra la jornada Ellas y sus otras yo, de Liz Bell, con propuestas literarias que abarcan narrativa contemporánea y exploraciones de la identidad.
El 17 de mayo concentra las actividades finales de la feria con una agenda que inicia a las 12:30 horas, cuando Alberto Delgado Durán expone tres publicaciones relacionadas con finanzas. A las 14:00 horas se presenta Cuando te vas, de Luz María Gómez Valdés, seguida por El camaleón sin retorno, de Sigmund Schaller, a las 15:30 horas. A las 17:00 horas cierra el bloque de presentaciones con Caracolas para Luciana, de Jacobo Reyna, en una jornada que combina distintos géneros y enfoques narrativos.
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Este mismo día se suma el taller "Fanzine de mi vida", programado de 14:00 a 17:00 horas.
El encuentro reúne a autoras y autores de distintos perfiles que exponen obras de narrativa, ensayo y divulgación, además de actividades de diálogo en torno a la lectura y la escritura.
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