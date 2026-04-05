FESTIVAL "DR. CHESSANI Y SUS HUAPANGUEROS"

El son huasteco volverá a tomar el espacio público en el Centro Histórico con el Festival del Son "Dr. Chessani y sus Huapangueros de Rioverde", la cita es hoy 5 de abril a las 19:00 horas en la explanada del Museo Nacional de la Máscara.

El festival se plantea como una celebración del son y el huapango potosino, géneros que forman parte del tejido cultural de la región. En este contexto, el evento se integra al programa "Patrimonio Vivo", enfocado en mantener activas las tradiciones a través de su práctica y difusión en espacios abiertos, acercándolas tanto a públicos locales como a visitantes.

El formato del festival privilegia el encuentro entre las y los músicos con la audiencia. La explanada se convierte en un punto de convivencia donde la música no solo se escucha, sino que se comparte y se habita, recuperando el carácter comunitario que históricamente ha acompañado al huapango en plazas, fiestas y celebraciones populares.

El elenco está encabezado por Dr. Chessani y sus Huapangueros de Rioverde, agrupación reconocida por su trabajo en la preservación y difusión del son huasteco. Su presencia se añade al festival como un espacio que no solo muestra la tradición, sino que la mantiene vigente a través de intérpretes que dialogan con el presente. Al frente del proyecto se encuentra Dr. Chessani, figura clave dentro de la música tradicional de San Luis Potosí.

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Su propuesta se distingue por llevar el huapango más allá del repertorio festivo, incorporando en sus versos temas sociales y políticos actuales. Para él, la música es tanto un ejercicio artístico como una herramienta de reflexión, una forma de narrar la realidad desde la tradición. Dentro de su trayectoria, Chessani ha llevado este enfoque a distintos escenarios dentro y fuera del país, con presentaciones en lugares como Estados Unidos, España, Italia, Ecuador y Bulgaria.

En cada presentación, su apuesta ha sido representar a San Luis Potosí no solo desde la música, sino también desde sus símbolos culturales, como la indumentaria tradicional y la identidad de sus regiones. En esta ocasión, el huapango será el hilo conductor de una noche que propone algo más que entretenimiento: un reconocimiento a las raíces y a las expresiones que siguen dando forma a la identidad potosina. Esta es una propuesta que apuesta por la música tradicional como punto de encuentro colectivo, ademas con entrada libre, como parte de las actividades de Semana Santa y Pascua.