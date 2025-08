FIEBRE ASiÁTICA

Vivieron su debut el 24 de octubre de 2018, con el mini álbum Treasure EP.1: All to Zero. Antes de su debut oficial, el nombre de la banda era KQ Fellaz, debido a que KQ Entertainment lanzó una serie en YouTube, llamada KQ Fellaz American Training.

INTEGRANTES HONGJOONG:

El líder del grupo. Hongjoong es conocido por su versatilidad musical, participando en la composición y producción de muchas de las canciones de ATEEZ. También es un rapero .

SEONGHWA:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El miembro mayor y uno de los vocalistas principales. Seonghwa es famoso por su presencia escénica y su voz dulce y poderosa.

YUNHO:

Uno de los bailarines principales y vocalista. Es conocido por su estatura alta, su sonrisa brillante y habilidad para el baile.

YEOSANG:

Vocalista y visual del grupo. Es apreciado por su voz suave, así como por sus impresionantes visuales y su aura tranquila y misteriosa.

SAN:

Vocalista principal y una de las fuerzas más grandes en el escenario. Famoso por sus expresiones faciales intensas y su energía durante las presentaciones, lo que le ha ganado el apodo de “performance king”.

MINGI:

Rapero principal y bailarín. Destaca por su voz grave y distintiva al rapear, y su poderoso estilo de baile. Aporta una energía poderosa a la música del grupo.

WOOYOUNG:

Bailarín principal y vocalista. Es conocido por su carisma en el escenario, su fluidez en el baile y su personalidad juguetona fuera de él. Tiene una fuerte amistad con San.

JONGHO:

El maknae (miembro más joven) y vocalista principal. Jongho es famoso por su voz poderosa y la habilidad para romper manzanas con sus propias manos, un truco que a menudo realiza para sorprender a los fans.