FIESTAS PATRONALES DEL SEÑOR DEL SAUCITO

Las Fiestas Patronales en honor al Señor del Saucito, junto con su peregrinaje, ruta procesional y de penitencia, fueron declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de San Luis Potosí, tras un proceso impulsado por la propia comunidad del barrio y respaldado por instancias técnicas y culturales. La declaratoria reconoce una tradición con más de dos siglos de continuidad, cuya práctica ha marcado la vida social, religiosa y urbana de esta zona de la capital potosina.

El decreto reconoce a estas celebraciones como una manifestación cultural pública transmitida de generación en generación, vinculada de manera directa con la identidad del Barrio del Saucito y sus alrededores. Más allá del acto religioso, el reconocimiento abarca el conjunto de prácticas que acompañan el ciclo festivo, desde las peregrinaciones y la ruta procesional hasta expresiones como la elaboración de tapetes de aserrín, la cera escamada, el papel picado, las danzas tradicionales, la música y la pirotecnia.

La devoción al Señor del Saucito se remonta a la década de 1820, cuando la imagen comenzó a congregar a habitantes de comunidades cercanas y se consolidó como un punto de encuentro colectivo. Con el paso del tiempo, esta práctica no solo sostuvo una tradición religiosa, sino que influyó en la conformación del barrio, su crecimiento poblacional y su dinámica económica y social, convirtiéndose en un referente histórico dentro de la ciudad.

La declaratoria, publicada mediante Decreto Administrativo en el Periódico Oficial del Estado Plan de San Luis, introduce además implicaciones prácticas. En el texto se establece que las obras de infraestructura, urbanización o movilidad que se desarrollen en las vialidades vinculadas con la ruta procesional deberán prever medidas que garanticen la continuidad y seguridad del peregrinaje. El desarrollo urbano no queda cancelado, pero sí condicionado a la salvaguarda de la manifestación cultural reconocida.

