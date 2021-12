FIL da Homenaje Nacional de Periodismo Cultural a Miguel de la Cruz

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- "Gracias a mi padre, a la lectura, a la FIL. Muchas gracias", sentenció emocionado Miguel de la Cruz al recibir el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez 2021 que le concedió la 35 Feria Internacional del Libro de Guadalajara; allí, el reportero de Canal Once dijo "Sin él (su padre), sin los libros, sin la lectura, no sucedería lo que me está sucediendo ahora".

Durante su discurso de recepción dedicado a su padre quien lo acercó a los libros y se empeñó en que creciera intelectualmente, De la Cruz Juárez, dijo: "qué bien se siente ser periodista cultural" y luego haciendo referencia a la FIL de Guadalajara, señaló: "aquí venimos al encuentro de la emoción y el pensamiento a partir de la lectura".

Miguel de la Cruz, aseguró "Es tan grande esta magia que la sorpresa arrastra a las y a los lectores, y aun aquellas personas que no acostumbran la lectura, las y los periodistas culturales palpamos eso, sentimos y pensamos eso para luego cada quien a su manera decirlo en los medios, trabajamos con pócimas mágicas de la vida, la emoción y el pensamiento".

El periodista que comenzó en los medios en 1989, y tiene más de 30 años de trayectoria, fue celebrado por sus colegas y sus amigos, por Adriana Malvido, la periodista que dijo que "los reporteros están ahí en la primera línea, sin su trabajo no hay información, noticiero, periódico u opinión, son el oxígeno diario de los medios", señaló la colaboradora de EL UNIVERSAL.

"Miguel captura la información y selecciona aquella que tiene sentido, mitiga el mal humor social, los excesos y la estridencia, contándonos las mejores historias y los mejores sueños. Su labor es cubrir el trabajo creativo de nuestra época, aquello que nos emociona o nos conmueve o que nos hace pensar, por eso a veces al poder le molesta tanto la cultura", dijo Malvido.

La columnista dijo que periodistas culturales como Miguel de la Cruz están en la primera línea, "además de la batalla heroica de todos los días por diversificar el contenido de la televisión, elevar el nivel de la conversación social, sacudir la indiferencia o alimentar la curiosidad, Miguel de la Cruz ha ido mucho más allá", afirmó Adriana Malvido, quien celebró también el proyecto de fomento de lectura "Leo con Once".

Adriana Malvido dijo que labores como las de Miguel de la Cruz Juárez trascienden y él en particular se ha convertido en un animador a la lectura y a la vida cultural.

También, a través de un video, otro periodista, Javier Solórzano celebró el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez a Miguel de la Cruz, que dijo, ha trabajado mucho, "para Miguel esto no es solamente un trabajo, es una vocación", aseguró.