Filiberto Juárez presenta su obra literaria

La presentación del libro El espíritu de la Navidad, de Filiberto Juárez Córdova, será en la Casa Museo Manuel José Othón, el lunes 16 de febrero a las 19:30 horas, como parte del programa Todos los lunes son de palique.

La actividad se inscribe en este espacio de conversación literaria que privilegia el intercambio directo entre autores y público, y que ha consolidado un formato cercano para compartir libros, ideas y procesos de escritura fuera del tono ceremonial.

Filiberto Juárez Córdova cuenta con una trayectoria amplia en el periodismo cultural y de opinión. Ha trabajado como reportero, columnista, editorialista y productor de radio y televisión, y fue reconocido con el Premio al Mérito Periodístico en 2016. Además, es autor de varios libros que conjugan humor, crítica social y tradición popular, entre ellos dos volúmenes de calaveras literarias.

Su cercanía con la historia local y su interés constante por la figura de Manuel José Othón atraviesan su trabajo escrito, lo que da sentido a esta presentación en el marco de Lunes de palique, un encuentro que apuesta por la palabra compartida y la reflexión en voz alta.

El libro propone una mirada personal sobre la Navidad, entendida no solo como una fecha del calendario, sino como un conjunto de recuerdos, personajes y escenas que dialogan con la memoria colectiva y el paso del tiempo.