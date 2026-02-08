logo pulso
Cultura

Filiberto Juárez presenta su obra literaria

Por Estrella Govea

Febrero 08, 2026 03:00 a.m.
La presentación del libro El espíritu de la Navidad, de Filiberto Juárez Córdova, será en la Casa Museo Manuel José Othón, el lunes 16 de febrero a las 19:30 horas, como parte del programa Todos los lunes son de palique.

La actividad se inscribe en este espacio de conversación literaria que privilegia el intercambio directo entre autores y público, y que ha consolidado un formato cercano para compartir libros, ideas y procesos de escritura fuera del tono ceremonial.

Filiberto Juárez Córdova cuenta con una trayectoria amplia en el periodismo cultural y de opinión. Ha trabajado como reportero, columnista, editorialista y productor de radio y televisión, y fue reconocido con el Premio al Mérito Periodístico en 2016. Además, es autor de varios libros que conjugan humor, crítica social y tradición popular, entre ellos dos volúmenes de calaveras literarias.

Su cercanía con la historia local y su interés constante por la figura de Manuel José Othón atraviesan su trabajo escrito, lo que da sentido a esta presentación en el marco de Lunes de palique, un encuentro que apuesta por la palabra compartida y la reflexión en voz alta.

El libro propone una mirada personal sobre la Navidad, entendida no solo como una fecha del calendario, sino como un conjunto de recuerdos, personajes y escenas que dialogan con la memoria colectiva y el paso del tiempo.

