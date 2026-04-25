Finaliza la Feria del Libro del IPBA
La 5ª Feria del Libro del Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) continúa su programa hoy 25 de abril con una jornada que se extiende de 11:00 a 20:00 horas en distintos espacios del recinto.
La explanada concentra la expo venta de libros con editoriales y librerías invitadas, mientras el jardín alberga la venta de obra artística, alimentos y un centro de lectura con actividades abiertas al público.
Desde el inicio del día, el jardín del IPBA integra un picnic de libros y un taller de entrada libre titulado "Marcapáginas a colores", disponible de 11:00 a 18:00 horas. En paralelo, se realiza una sesión de Urban Sketchers de 12:00 a 14:00 horas, que propone el dibujo a partir del entorno inmediato como ejercicio de observación y registro.
A mediodía, la programación incluye la charla "Poesía vanguardista latinoamericana" en la Sala de Conferencias, impartida por Sofía Sánchez, a las 12:00 horas. En ese mismo horario, el Salón 6 recibe el taller infantil "Cuentos y leyendas del mundo", a cargo de Zaira Loredo, con registro previo, dirigido a público infantil interesado en la narración tradicional.
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Por la tarde, la Galería Antonio Rocha Cordero presenta a las 13:00 horas la colección infantil de la editorial Entre Luciérnagas, a cargo de Cynthia Gastéum. Más adelante, entre 16:00 y 18:00 horas, se desarrollan dos talleres simultáneos: "Despliega tu imaginación, hagamos un libro pop-up", impartido por Hugo Castillo, en el Salón 7, y "Entre libros y arrullos", dirigido a bebés, por Fátima González, en el Salón 3, ambos con registro previo.
El cierre del programa se concentra en actividades de lectura y narración. A las 17:00 horas, el centro de lectura ofrece un cuentacuentos con Gustoño y La Lupita. A las 18:00 horas, se presenta el libro Las introvertidas buscamos la calle, de Diana Ferreyra, con comentario de Gabriela d´Arbel. Finalmente, a las 19:00 horas, Rubén Cabral presenta el espectáculo de narración oral "Leyendas de cantera con el Capitán Caldera".
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