Fundación Santander gestionará la Colección Gelman, con obras de Frida Kahlo

La Fundación Santander se encargará de administrar la valiosa Colección Gelman, que incluye obras icónicas de Frida Kahlo y otros destacados artistas mexicanos.

Por El Universal

Enero 21, 2026 06:19 p.m.
A
Fundación Santander gestionará la Colección Gelman, con obras de Frida Kahlo

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles, Fundación Santander anunció que el banco español será el encargado de gestionar la Colección Gelman, una de las más importantes de arte mexicano del siglo XX –desde Frida Kahlo hasta Rufino Tamayo– y que desde hace años había incertidumbre sobre su paradero.

Santander explica que esto es posible gracias a un acuerdo con los Zambrano, familia de empresarios originaria de Monterrey que, ahora se revela, adquirió la colección en 2023. Ahora, bajo esta administración que será a "largo plazo", la colección cambia de nombre a "Colección Gelman Santander".

La colección está conformada por 160 obras de arte de artistas como Diego Rivera, María Izquierdo, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco, Gunther Gerzso, Francisco Toledo y David Alfaro Siqueiros, además de una importante selección de fotografía mexicana de autores como Guillermo Kahlo, Graciela Iturbide, Gabriel Figueroa, Manuel Álvarez Bravo y Lola Álvarez Bravo.

Destaca las 18 obras de Frida Kahlo que son parte de este conjunto, que son 10 pinturas, siete dibujos y un grabado, entre los que destacan autorretratos icónicos como "Diego en mi pensamiento", "Autorretrato con collar" y "Autorretrato con monos".

Santander adelanta que la colección se exhibirá por primera vez en España, durante la programación inaugural de Faro Santander, que se llevará a cabo en junio, y después se mostrará en museos de todo el mundo.

También se detalla que el proceso fue acompañado por la Secretaría de Cultura de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

La Fundación Santander se encargará de administrar la valiosa Colección Gelman, que incluye obras icónicas de Frida Kahlo y otros destacados artistas mexicanos.

