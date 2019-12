Guelfenbein: todas mis novelas son feministas

Guadalajara.- La escritora chilena Carla Guelfenbein, premio Alfaguara de Novela 2015, lo tiene claro: Sus novelas siempre han sido feministas pero hasta ahora, cuando acaba de publicar "La estación de las mujeres", no estaba bien visto reivindicarlo.

"¿Esta es una novela feminista? Sí, por supuesto. Creo que todas mis novelas son feministas lo único es que ahora se me permite decirlo", expresó Guelfenbein en entrevista con Efe durante la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, considerada la más grande de la literatura en español.

Guelfenbein (Santiago de Chile, 1959) recordó que hace una década tenía que defenderse "como gato en la pared" cuando definían sus novelas como "literatura femenina" y las escritoras debían esforzarse para que "el patriarcado nos aceptara", dijo.

"Hoy día, las mujeres nos cansamos de esperar y dijimos que somos parte del canon y, si no, ese canon no nos interesa", expresó la novelista, quien reveló que empezó a escribir su nueva novela hace cuatro años, cuando "la reivindicación feminista no estaba tan vigente como en el último año y medio".

HISTORIA

Aunque no era algo premeditado, con "La estación de las mujeres" (Alfaguara), que relata las historias paralelas de seis mujeres cuyas vidas se entrelazan, Guelfenbein se suma a "una discusión vigente, importante y necesaria" como la reivindicación feminista.

No obstante, Guelfenbein insistió en que no entiende las novelas como una herramienta de activismo político ya que "la literatura es mucho más que un panfleto".

"Creo que estoy más cerca de la verdad literaria cuando un personaje me contradice y siente algo que va en contra de mis principios", puntualizó la escritora chilena, quien usa otras plataformas, como artículos de prensa, para expresar sus opiniones y "participar activamente como ciudadana".

PERSONAJES

En su novela, la escritora se toma "una libertad al borde de la transgresión", pues mezcla personajes ficticios con dos mujeres reales: la poeta y pedagoga chilena Gabriela Mistral, premio nobel de Literatura 1945, y su pareja, la escritora estadounidense Doris Dana.