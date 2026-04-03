Guía ¿A dónde ir?

Abril de 2026 se perfila como un mes de alta actividad cultural en distintas ciudades del país, con una oferta que abarca desde festivales y conciertos masivos hasta propuestas escénicas y circuitos alternativos

SAN LUIS POTOSÍ

Aquí inicia la recta final del Festival Internacional San Luis en Primavera 2026, vigente hasta el 4 de abril, con conciertos y espectáculos en espacios del Centro Histórico.

La cartelera continúa a mitad de abril con la llegada de propuestas de la escena alternativa. El 15 de abril se presenta Dying Fetus en Bunker 57, seguido el 17 de abril por Ill Niño en el mismo recinto.

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El 18 de abril será uno de los días más activos: Caloncho ofrece un concierto en el Teatro de la Paz, mientras que María José se presenta en el Teatro del Pueblo del Parque Tangamanga 1.

Ese mismo día se suma el Duelo de Acordeones en el Palenque de la Feria Nacional Potosina, ampliando la oferta hacia la música regional. En la recta final del mes, el 24 de abril se presentan Víctor Mendívil y Kevin AMF, en el mismo recinto.

CIUDAD DE MÉXICO

En la Ciudad de México, la cartelera se dispersa por distintos recintos, cada uno con dinámicas y escalas distintas.

ESTADIO GNP SEGUROS

AC/DC, se presenta los días 11 y 15. Posteriormente, del 20 al 22 de abril, The Weeknd ocupa el estadio con tres fechas consecutivas.

ARENA CIUDAD DE MÉXICO

El 12 de abril se realiza el México Salsa Festival con Víctor Manuelle, Jerry Rivera, India y Tony Vega.

La programación continúa el 26 de abril con el espectáculo Supernova Strikers y concluye el 30 de abril con el show de Fede Vigevani.

AUDITORIO NACIONAL

El 5 de abril inicia la programación con el espectáculo sinfónico dedicado a Héctor Lavoe. Le siguen Fonseca el 8, Julio Preciado el 9 y Marcos Witt el 10.

El 11 y 12 de abril se presenta 31 Minutos, mientras que el 14 de abril Mijares ofrece un concierto sinfónico.

A mitad de mes, Raphael se presenta el 15 y 18, acompañado en la programación por Ricardo O´Farrill el 16 y Siddhartha el 17.

En la recta final, Chayanne llega el 22 y 23, seguido por Jesse & Joy el 24, y finalmente Melendi los días 28 y 29.

MONTERREY

El 4 de abril se realiza la final de FMS México, uno de los eventos más relevantes de la escena urbana. Días después, el 8 de abril, la banda Dream Theater se presenta en Arena Monterrey con su gira aniversario.

Hacia la segunda mitad del mes, el 18 de abril sube al escenario MC Davo, mientras que el 21 y 22 de abril llega el espectáculo Soda Stereo (Ecos) en formato homenaje. El 22 de abril también se presenta Ricardo Montaner en Arena Monterrey.

La programación en el Auditorio Citibanamex continúa con Kany García el 24 de abril y Matisse el 25, mientras que el 26 de abril el Ballet de Monterrey presenta Vértice, integrando la oferta escénica. En la última semana del mes, el 28 de abril se presenta Lorde, y el 30 de abril Men At Work cierra la agenda con un concierto de corte nostálgico.

TAMPICO

La actividad de abril se concentra casi por completo en las Fiestas de Abril 2026, que se extienden hasta el 13 de abril en el recinto ferial de la Laguna del Carpintero. En este periodo se presentan artistas como Christian Nodal, Ha*Ash con show el 12 de abril, Bronco y Panteón Rococó, además de propuestas de música regional y urbana en el Teatro del Pueblo y el palenque.