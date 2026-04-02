Ganan Concurso de Platillos de la Cuaresma

Se dieron a conocer los resultados del Concurso de Platillos Populares Tradicionales de la Cuaresma de San Luis Potosí 2026, realizado en la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito.

En esta edición, el primer lugar fue para Ramón Guadalupe Barajas Rangel; el segundo lugar correspondió a Yesica Das Neves; y el tercer lugar a Andrea Mariana Veloz Díaz. El jurado también otorgó menciones honoríficas a Tania Goytortua Flores y David Roberto Vela García. La premiación se llevará a cabo este 4 de abril a las 18:00 horas en el Teatro de la Paz, con estímulos económicos y entrega de diplomas.

El concurso se desarrolló a partir de una convocatoria dirigida a personas mayores de 18 años residentes en San Luis Potosí, quienes presentaron un platillo tradicional de la temporada. Cada participante entregó tres porciones para degustación y documentación fotográfica del proceso de preparación, como parte de los requisitos establecidos.

La evaluación estuvo a cargo de un jurado integrado por especialistas en cocina tradicional potosina, quienes consideraron la justificación histórica de cada receta, el uso de ingredientes locales y de temporada, así como aspectos de sabor, textura, presentación y técnica.

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El proceso incluyó entrevista y exposición de los platillos ante los evaluadores.

El certamen tiene como objetivo registrar y difundir prácticas culinarias asociadas a la Cuaresma en la entidad, con énfasis en recetas transmitidas en contextos familiares y comunitarios.

A través de este tipo de actividades, se documentan preparaciones que forman parte del patrimonio gastronómico local y se integran a espacios de exhibición pública.