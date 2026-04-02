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Humanicorp se presenta hoy en Fundadores

Por Estrella Govea

Abril 02, 2026 03:00 a.m.
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Humanicorp se presenta hoy en Fundadores

Este día, el Festival San Luis en Primavera continúa con una programación que reúne jazz, electrónica, danza y propuestas multidisciplinarias en distintos espacios del Centro Histórico, con actividades que se desarrollan desde la tarde y se extienden hasta la noche.

La jornada inicia con el Foro Catálogo de Artistas Potosinos (CAPO) en el Teatro Alarcón, dedicado al jazz a partir de las 17:00 horas. El programa incluye a Sangre de Coyote a las 17:00, Huazzteco a las 18:00 y Electrasto a las 19:00, en una serie de presentaciones consecutivas.

En el Kiosco de la Plaza de Armas, Rocío Martínez presenta "Escotoma bitácora de naufragio" a las 18:00 horas, una pieza de danza contemporánea. A la misma hora, la Plaza de Aranzazú recibe a Mexican Walker con la participación de Emmy Rodríguez y Chuy Guevara, como parte de la oferta de música electrónica.

La actividad en Plaza de Aranzazú continúa a las 19:00 horas con la "Noche electrónica", a cargo de Jessica Audiffred y RØZ. En paralelo, el Teatro de la Paz presenta a las 18:00 horas "Querido Divo", homenaje a Juan Gabriel con la participación de Rocío Banquells, María del Sol y Carlos Cuevas.

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Por su parte, el Congreso Nacional de Folklore continúa con el "Repertorio Nacional" a las 19:30 horas en la Plaza del Carmen, con presentaciones de danza tradicional de distintas regiones del país.

El cierre de la jornada se concentra en la Plaza de los Fundadores, donde a las 19:00 horas se presenta la Banda de Música de la IV Región Militar y a las 20:00 horas la compañía Humanicorp con "El Renacer del Colibrí", una propuesta de danza multidisciplinaria.

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