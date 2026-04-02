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Cultura

Ruta cultural por la Cineteca Alameda

Por Estrella Govea

Abril 02, 2026 03:00 a.m.
A
Ruta cultural por la Cineteca Alameda

La Cineteca Alameda presenta recorridos culturales que permiten visitar sus espacios interiores y conocer su historia. Las visitas se programan los días 2, 4 y 5 de abril en dos horarios, 19:00 y 22:00 horas.

A lo largo del recorrido, el público transita por áreas como el foro principal, el túnel, el acervo cinematográfico, la Galería 1941, la gayola y la terraza. Cada punto del trayecto integra información sobre su uso dentro del recinto, así como referencias a la actividad cinematográfica y cultural que se ha desarrollado en estos espacios.

El inmueble tiene origen en 1941, cuando fue inaugurado con la proyección de la película Siete pecadores, dirigida por Tay Garnett y protagonizada por Marlene Dietrich y John Wayne. El edificio fue diseñado por Carlos Crombé bajo un estilo californiano o spanish style y tuvo una reinauguración en 2009 que permitió su adaptación como espacio cultural contemporáneo.

Durante el trayecto, se expone la evolución del recinto como sala de cine y sede de actividades artísticas. La Cineteca ha albergado muestras nacionales e internacionales, funciones de cine especializado y eventos escénicos, además de talleres y cursos vinculados a la producción audiovisual y las artes visuales.

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El recorrido integra una dinámica que combina la visita guiada con una experiencia sonora a cargo de un DJ set de bandas sonoras, además de una bebida incluida con el acceso. Esta estructura organiza el tránsito por el edificio y marca pausas en distintos puntos, lo que permite recorrer el espacio con una secuencia definida. El acceso es mediante boleto adquirido en taquilla o en línea.

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