Hay vestigios arqueológicos en Santa Lucía: INAH

Ciudad de México.- El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto, informó que en Santa Lucía, como en gran parte del territorio nacional, hay vestigios arqueológicos, por lo que ya se hicieron recorridos en el terreno que será ocupado por el Aeropuerto Internacional.

Sin embargo, el antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia no especificó cuáles fueron los resultados de los recorridos, sólo indicó cuáles serían las acciones en algunos casos.

"Hay vestigios en todas partes. Ya fuimos a hacer una serie de recorridos. Nos haremos cargo de hacer las prospecciones y revisiones correspondientes. El hecho de que hay vestigios no quiere decir que no se pueda hacer un proyecto, quiere decir que, en primer lugar, tenemos que hacer el rescate arqueológico necesario.

Si los vestigios son bienes muebles, es decir vasijas, objetos de obsidiana o pedernal, vestigios de algunos campamentos que pudieron estar instalados en este lugar, lo que procede es el rescate, recuperación y estudio en laboratorio. Si hay estructuras que por su carácter no sea conveniente removerlas, se ve la manera en que se rescaten in situ, y si supone hacer modificaciones al proyecto, así se hará. Nosotros no estamos peleados con las obras públicas, lo único que pedimos es que se reconozca la importancia de cuidar los vestigios, el patrimonio y la memoria", señaló.

Terreno

Prieto habló sobre el terreno del aeropuerto al término de la sesión conmemorativa por los 80 años del INAH en la Cámara de Diputados, donde también comentó que desde el Instituto ya trabajan en un protocolo de rescate o salvamento arqueológico en Santa Lucía y recalcó que nunca han detenido algún proyecto.

"Siempre encontramos la forma de que se preserve el vestigio y el desarrollo pueda tener su curso", expresó.