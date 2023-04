Cartas para la libertad, serie sobre mujeres en Santa Martha Acatitla

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).- El medio público Canal Catorce presenta la serie documental "Cartas para la libertad", una ventana epistolar a la vida de 13 mujeres quienes, desde el interior del reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla narran sus historias, anhelos, y la forma en cómo reconstruyen sus vidas ante la adversidad de ser señaladas y excluidas por la sociedad.

En entrevista, Carmen Huete, productora de la serie, explica cómo surge la idea de dar a conocer la realidad que viven diversas mujeres que actualmente purgan una condena por diversos delitos, tipificados como graves.

"La idea de crear Cartas para la libertad nace durante la realización de las dos temporadas de Mujeres con causa (2019), que me dio la oportunidad de conocer mujeres increíbles quienes, habiendo pasado por situaciones muy difíciles, habían encontrado la manera de trascenderlas y convertirlas en una causa por la cual luchar".

"Fue durante ese proceso que me di cuenta de que había mujeres de las que no estábamos hablando, y de una manera muy natural creció en mí la idea de darle voz a las mujeres que están privadas de su libertad", se puede leer en un boletín emitido por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

La productora señala que, durante el proceso de investigación, indagó sobre los delitos por los que más se les acusa a las mujeres. "Esta investigación me llevó a hacer una petición a las autoridades del reclusorio de Santa Martha Acatitla, y con la asesoría de la directora del reclusorio logramos una selección de trece mujeres".

"Son 13 historias de mujeres, quienes nos cuentan, de propia voz, lo que han vivido y las situaciones que enfrentan. Hubo mucha participación por parte de ellas, muchas decisiones las tomamos en conjunto, sin ningún interés de por medio más que el de ser escuchadas. Después de sesiones tan íntimas, tan intensas, yo puedo decir que ya somos amigas; es difícil que no nazca una relación de afecto, pero sobre todo de mucho respeto hacia todas ellas".

La batalla más grande que enfrentan es que realmente haya una reinserción adecuada, que les brinde las condiciones para volver a formar parte de la sociedad. Porque nadie está exento de cometer un error", concluye.

La serie "Cartas para la libertad" se transmite cada sábado, a las 21:30 horas por la señal abierta de Canal 14 de SPR, con transmisión simultánea en el canal de YouTube de la televisora: youtube.com/@CanalCatorcemx