"Historia de vida", con Cecilia Ferretiz

Por Estrella Govea

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
La charla "Historia de vida" con María Cecilia Ferretiz Colorado se realizará este martes 24 de febrero a las 19:30 horas en la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito, donde también se le entregará el reconocimiento "Guardianes del Patrimonio Cultural" por su trayectoria y aportes a la vida cultural de San Luis Potosí.

Ferretiz Colorado ha dedicado más de cinco décadas a la promoción cultural desde múltiples prácticas artesanales. 

Su trabajo abarca el papel picado, la cartonería, el bordado, los textiles, el repujado, el reciclaje y diversas manualidades, disciplinas que ha enseñado y difundido como parte de un mismo campo de conocimiento ligado a la vida cotidiana y a la historia local.

La trayectoria de Cecilia Ferretiz se formó desde la infancia, en un entorno familiar de la capital potosina donde el trabajo artesanal representó una vía de sustento. 

Desde temprana edad aprendió a observar, reproducir y perfeccionar técnicas heredadas por sus padres, lo que le permitió dominar procesos vinculados a materiales, pigmentos, modelado, carpintería y cocina tradicional, saberes que más tarde trasladó a la enseñanza.

A partir de sus 30 años comenzó a impartir cursos en espacios institucionales de cultura, con el objetivo de conservar prácticas que consideraba en riesgo de desaparecer.

