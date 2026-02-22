El Museo del Ferrocarril "Jesús García Corona" realizará este sábado 22 de febrero, a partir de las 15:00 horas, la jornada cultural "Pulque y Máscaras de Maguey" para conmemorar el Día Nacional del Pulque y las Máscaras de Maguey.

El programa incluirá charlas, demostraciones artísticas y una muestra gastronómica tradicional vinculada con Mexquitic de Carmona. La primera charla, "El Pulque y más", contará con la coordinación de Josué David Martínez Mejía y la participación de la cronista Norma Ochoa Ramírez, Bernardo González Jacobo y el maestro pulquero Adrián Duarte, originario de Venadito.

En este espacio se abordará la dimensión histórica, social y cultural del pulque como bebida de origen prehispánico y como parte de prácticas comunitarias que siguen vigentes.

El pulque es una bebida fermentada que se obtiene del aguamiel del maguey. En la época mesoamericana tuvo un carácter ritual y se vinculó con la diosa Mayahuel, asociada al maguey y la fertilidad. Con el tiempo, su consumo se extendió a distintos sectores sociales y dio lugar a las pulquerías como espacios de reunión popular. Además de su valor simbólico, se le atribuyen propiedades probióticas que favorecen la flora intestinal.

También se incluirá la charla "Máscaras y locos de la danza de Mexquitic de Carmona", en la que mascareros compartirán el proceso de elaboración y el sentido festivo de las máscaras de maguey utilizadas en danzas tradicionales. Se sumará una demostración de la danza "Locos de la Danza" y una muestra gastronómica con pulque, tostadas borrachas y gorditas de horno. La conmemoración del Día Nacional del Pulque tiene como propósito reconocer la labor de los tlachiqueros, la economía rural y la preservación del maguey como recurso ecológico y cultural.

La fecha fue formalizada para celebrarse con la intención de promover actividades que valoren la diversidad cultural asociada a esta bebida y su legado histórico.