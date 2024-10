HOMENAJE A “THE BEATLES” EN EL FRANCISCO COSSÍO

Llega el Magical Guitarist Tour 2024 “The Beatles”, del guitarrista Ricardo Salinas, que se presentará en el Museo Francisco Cossío a las 19:00 horas el próximo 11 de octubre.

Ricardo Salinas se describe como un artista que cuenta historias con ayuda de su guitarra, es egresado de la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), concertista, educador, emprendedor y deportista, recibió la medalla “Gabino Barreda” por la UNAM, otorgada a los alumnos sobresalientes de música, siendo Salinas el mejor alumno de su generación.

El concierto es un homenaje a la popular banda británica “The Beatles”, formada en Liverpool en 1960, revolucionó la música popular con su innovadora fusión de rock, pop, folk y psicodelia.

El músico interpretará en la guitarra clásica “Hey Jude”, “Yesterday”, “I Want to Hold Your Hand”, “Strawberry Fields Forever”, “Let It Be”, “Come Together”, “Yellow Submarine” y “While My Guitar Gently Weeps”, entre otros temas que podrán escuchar a lo largo de la velada.

El evento celebra sesenta años de la banda que vendió más de mil millones de discos en todo el mundo, con diecisiete canciones en el top diez de la lista de éxitos de Billboard, ganadora de diez premios Grammy y un premio Oscar e incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988.

Entre los próximos proyectos de Ricardo se encuentra el lanzamiento en streaming de la obra de uno de sus autores favoritos: Francisco Tárrega.

Su trabajo musical se encuentra disponible en plataformas como Spotify y Apple Music.

La cuota de recuperación para asistir al tributo a “The Beatles” es de 100 pesos y los boletos se pueden adquirir en la taquilla del Museo.