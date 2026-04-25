Hoy inauguran la exposición Extramuros

La exposición Extramuros se inaugura este sábado 25 de abril a las 19:00 horas en Casa H, como parte de una iniciativa del Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí que busca ampliar sus espacios de exhibición.

El proyecto plantea llevar obras fuera del museo y colocarlas en un entorno cotidiano, en este caso un hotel boutique y restaurante que funcionará como sede alterna para el encuentro con el arte.

La propuesta de Extramuros consiste en trasladar parte del acervo del museo a espacios no museísticos para propiciar un contacto distinto con las piezas. La muestra reúne 14 obras de artistas locales, nacionales e internacionales, seleccionadas a partir de una colección más amplia.

La intención es que el público se encuentre con las obras en un contexto distinto al habitual y que el arte se integre a la dinámica diaria de quienes visitan el lugar.

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El montaje se desarrolló a partir de una lectura del espacio arquitectónico de Casa H, con una disposición que permite el diálogo entre las obras y las áreas del recinto. Las piezas se distribuyen en distintos puntos del inmueble, lo que genera recorridos abiertos en los que pintura, collage y propuestas figurativas y abstractas conviven con la oferta gastronómica y de hospitalidad del sitio.

Las obras abordan temas como la individualidad y la relación con el territorio, ejes que orientan la selección curatorial. Entre las piezas se incluyen trabajos de artistas como Philip Braga, Rosa Luz Marroquín, Alicia Paz y Virginia Varela, además de otros autores que forman parte del acervo del museo. La diversidad de lenguajes permite mostrar distintas aproximaciones al arte contemporáneo.