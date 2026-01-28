logo pulso
Hoy, presentan el libro Somos lo que bebemos

Por Estrella Govea

Enero 28, 2026 03:00 a.m.
A
Hoy, presentan el libro Somos lo que bebemos

Somos lo que bebemos: Legados y sentidos del patrimonio industrial de las bebidas mexicanas, es la obra literaria que se presentará hoy 28 de enero a las 18:00 horas, en el  Archivo Histórico del Estado "Lic. Antonio Rocha".

Contará con la participación de Eduardo Briones y Diana Blanco, quienes presentarán esta publicación editada en colaboración con El Colegio de San Luis, centrada en el estudio del patrimonio industrial desde la cultura de las bebidas en México. 

El libro propone entender estas bebidas desde las condiciones materiales, técnicas y laborales que han definido su producción y circulación en distintas regiones del país.

A lo largo de sus capítulos se analizan casos como el mezcal potosino, la reconversión de la antigua fábrica textil Hércules en cervecera, la industria cervecera en Mexicali, los espacios de consumo en ciudades industriales como Monterrey, la vitivinicultura en Coahuila y Baja California, así como el patrimonio cafetalero en Chiapas. Cada estudio sitúa estos procesos en contextos históricos específicos.

El volumen también reflexiona sobre los saberes involucrados en la producción, desde conocimientos transmitidos por tradición hasta técnicas industriales sistematizadas. Estos saberes se observan en relación con los espacios donde se produce y consume, como fábricas, fincas, cantinas y cafeterías, considerados parte del patrimonio industrial por su función social y cultural.

La presentación permitirá conocer una publicación que amplía la discusión sobre el patrimonio industrial en México hacia el ámbito de las bebidas. y sus significados sociales.

