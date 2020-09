Javier Camarena sustituye a cantante tras caso de Covid en Viena

El tenor mexicano Javier Camarena fue requerido ayer lunes de última hora por la Ópera Estatal de Viena para incorporarse a la función de "El Elixir de Amor" de Gaetano Donizetti reemplazando de emergencia al tenor Liparit Avetisyan; la razón, la compañía tuvo que hacer rastreos de contactos tras presentarse un caso de Covid.

De acuerdo con los sitio slippedisc.com y wien.orf.at, en la Universidad de Música y Arte de Viena (MUK) se presentaron 24 casos confirmados de Covid y, en el Estudio de Ópera, de la Ópera Estatal de Viena, una persona dio positivo.

Por ello, como resultado del rastreo de contactos, la Ópera Estatal de Viena se vio obligada a realizar dos cambios de personal: Evelino Pidò fue el concertador y Camarena cantó el papel de Nemorino en lugar de Liparit Avetisyan.

Según el sitio especializado en temas operísticos, la Ópera dijo que "aisló inmediatamente todos los contactos directos e indirectos de la persona en cuestión y los está sometiendo a pruebas diarias para evitar una mayor propagación de la infección en la casa".

Javier Camarena se encontraba en la Ópera Estatal ensayando "La Hija de Regimiento", y fue requerido de última hora para sustituir de emergencia a Avetisyan.

El tenor continuará con su agenda programada el 20 de septiembre, cuando iniciará su temporada como Tonio en "La Hija del Regimiento" compartiendo el escenario con la soprano Jane Archibald como Marie, el barítono Carlos Alvarez como Sulpice, y la actriz María Happel como la Duquesa de Crakentorp, bajo la batuta de Giacomo Sagripanti.

La producción está a cargo de Laurent Pelly, misma que Camarena ha interpretado en Barcelona, Nueva York, Madrid y Londres. Las funciones adicionales serán los días 23, 26 y 30 de septiembre.

"Estoy muy emocionado de volver a los escenarios operísticos después de seis meses de no estar en un teatro. Me da muchísima alegría cantar nuevamente en Viena, en un teatro que no visitaba desde hace cinco años, y que mi regreso sea con una ópera tan especial para mi como 'La Hija del Regimiento'", dijo el cantante, de acuerdo con su agencia de relaciones públicas.

Sobre su participación en "Elíxir de amor", dijo: "Estas situaciones de sustituir a un cantante por indisposición pasan con relativa frecuencia en la ópera. En esta ocasión coincidió que yo me encontraba ensayando y me pidieron que si podía cantarla; a marchas forzadas para aprender toda la puesta en escena en tan sólo unas horas, logramos una muy bonita función y que el show continuara".

Y agregó: "El teatro está realizando un esfuerzo enorme por garantizar la seguridad y la salud de sus artistas con una inversión muy considerable en pruebas de Covid que nos tenemos que hacer de manera continua ya que Viena se encuentra en semáforo naranja".