TIEMPO Y FORMA EN LA POESÍA DE JORGE VALDÉS

La obra poética de Jorge Valdés se revisita a partir de la publicación de antologías en distintos países, un ejercicio que el propio autor entiende como una lectura de su trayectoria literaria y vital. Más que una selección de textos, estas compilaciones permiten observar el recorrido de una escritura marcada por el tiempo, la memoria y los desplazamientos.

Valdés señala en una entrevista para Pulso Diario de San Luis que el trabajo antológico revela un trayecto que acompaña su historia personal. La poesía aparece como un registro de pérdidas, hallazgos y etapas acumuladas a lo largo de los años, en diálogo constante con los espacios donde ha vivido y trabajado. En ese sentido, la escritura no se separa de la experiencia, sino que avanza con ella.

La memoria ocupa un lugar central en su obra, no como evocación nostálgica, sino como un mecanismo ligado al deseo y a la atención sobre la realidad interior. Para el autor, el entorno exterior forma parte de una realidad inevitable que incide en la escritura, lo que explica la presencia del territorio y el paso del tiempo como elementos recurrentes en sus textos.

En su concepción de la poesía, Valdés retoma la idea de las "tres heridas" formulada por Miguel Hernández: vida, muerte y amor. Estos ejes atraviesan su trabajo y funcionan como una base desde la cual se articula su visión de la existencia y del lenguaje poético.

El autor subraya la importancia del rigor formal en su proceso creativo. La claridad, la musicalidad y la precisión del lenguaje resultan fundamentales, así como el trabajo constante de corrección. Su obra se apoya en estructuras métricas específicas, como el endecasílabo y el alejandrino, y en la exploración de formas menos frecuentes que implican retos técnicos.

Con una trayectoria que combina la creación literaria y el servicio diplomático, Jorge Valdés ha desarrollado una obra reconocida y traducida en distintos países. Sin desligarse de su experiencia personal, su poesía mantiene una línea coherente donde forma, memoria y vida se entrelazan como parte de un mismo proceso de escritura.