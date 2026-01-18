Concluyen exposiciones temporales en el Federico Silva

Hoy domingo 18 de enero concluyen las exposiciones temporales de la planta alta del Museo Federico Silva Escultura Contemporánea, con una jornada de acceso gratuito de 10:00 a 14:00 horas.

Una de las muestras en despedida es Calavera Mexicana. Símbolo de Vida, de la escultora Perla Arroyo. La serie articula piezas en bronce realizadas con procesos tradicionales junto a obras producidas mediante modelado e impresión 3D, para plantear una lectura contemporánea de la relación entre vida y muerte.

El conjunto incorpora referencias a figuras emblemáticas de la iconografía mexicana como Mictecacihuatl y Coatlicue, así como diálogos visuales con autores clave del arte nacional. Las obras se organizan como un recorrido que conecta lenguajes históricos con recursos tecnológicos actuales.

De forma paralela, Memoria y Legado conmemora los 22 años del museo mediante una selección de piezas donadas por artistas nacionales e internacionales. La exposición reúne trabajos que dan cuenta de la diversidad de propuestas que han pasado por el recinto y de la consolidación de su acervo. El cierre de estas muestras ofrece una última visita a la programación temporal del museo antes de su renovación expositiva. La entrada libre busca facilitar el acceso del público a un espacio dedicado a la escultura contemporánea y a la revisión de distintas prácticas artísticas.

