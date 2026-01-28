Jornada por el 151 aniversario del natalicio de Julián Carrillo

El Centro de Formación, Investigación y Documentación Julián Carrillo será sede de las actividades conmemorativas por el 151 aniversario del natalicio del compositor potosino, programadas para el día de hoy.

Al mediodía se llevará a cabo el acto solemne que incluye una guardia de honor y la develación de la placa por la declaratoria de la colección de los Pianos Metamorfoseadores Carrillo como Patrimonio Cultural del Estado. En ese mismo bloque se inaugurará la exposición documental Los planos de los pianos metamorfoseadores, seguida de un recital a cargo de la Camerata de San Luis, con un programa integrado por obras de Julián Carrillo.

Por la tarde, a las 18:00 horas, se presentará la conferencia magistral "El primer guitarrista en el mundo que ha escrito composiciones en cuartos de tono y el único que las toca", dedicada a la colaboración musical entre Julián Carrillo y Rafael Adame. La ponencia estará a cargo del doctor Arturo Javier Ramírez Estrada, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nayarit, Unidad Académica de Artes.

A las 19:00 horas iniciará el coloquio El Universo Sonoro de Julián Carrillo, que contempla una sesión de escucha y diversas intervenciones académicas. Silvia Torres Colunga abordará la obra pianística de Carrillo; Emiliano Torres Figueroa presentará nuevas fuentes musicales del Archivo Julián Carrillo a partir de la Sonata para violín solo; y Diego Gerardo Valadez Torres hablará sobre los pianos metamorfoseadores. La moderación estará a cargo de Gustavo Alfonso Galván Cázares, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

La programación concluirá con una visita guiada a la Sala de Pianos y un brindis de honor. Así se busca revisar distintas facetas del trabajo musical, técnico y documental de Julián Carrillo desde una perspectiva histórica y cultural.

El edificio esta ubicado en Jardín Guerrero número 10, en el Centro Histórico y todas la actividades tienen entrada libre.