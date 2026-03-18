José Gordon presenta Los sueños de Patanjali

La Feria Nacional del Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí desarrollará este miércoles 18 de marzo una jornada que integra talleres, presentaciones editoriales y música en el Centro Cultural Universitario Bicentenario.

En el apartado de talleres, a las 12:00 horas se realizará "Autoficción para el empoderamiento de las mujeres", impartido por Graciela Díaz Vázquez y Olga Lucio Huerta. Por la tarde, de 16:00 a 18:00 horas, Yair Artz dirigirá "Historias que se dibujan: introducción al lenguaje del cómic/manga", enfocado en narrativa gráfica y creación de personajes.

Las actividades con enfoque educativo iniciarán desde las 09:00 horas con sesiones dirigidas a escuelas a cargo del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica, que impartirá "Flash: tiempo de maravillarse con la luz", seguido de "Efecto criogénico: objetos atrapados en el tiempo" a las 10:00 horas y "El universo es una máquina del tiempo" a las 11:00 horas. A las 10:00 horas también se presentará una sesión de cuentacuentos.

En cuanto a presentaciones de libros, a las 10:00 horas se presentará Verdad reflexa, con la participación de José Antonio Motilla Chávez, Fernando Carlín Loza y Manuel de Escobar. A las 11:00 horas se presentará Elodia, de Jorge Alejandro Peña Landeros. Al mediodía, Reflexiones sobre videojuegos educativos reunirá a José Ángel Garfias Frías y Clara Cisneros Hernández.

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Por la tarde continuarán los títulos con La de en medio, de María de Lourdes Ríos Álvarez a las 16:00 horas y Códice Ragnarok, de David López Dueñas a las 17:00 horas. A las 18:00 horas se presentará Los sueños de Patanjali, de José Gordon, acompañado por Margarita López Beltrán y Tony Contreras.

La programación del día incluirá un concierto didáctico infantil a las 11:00 horas con Real Stylo en el teatro del recinto.