La Camerata de San Luis en concierto

El concierto Contrapuntos del Tiempo, a cargo de la Camerata de San Luis, se llevará a cabo este 9 de abril a las 19:00 horas en el Centro de Formación, Investigación y Documentación Julián Carrillo. La propuesta reúne un programa que conecta distintas épocas de la música de concierto a partir de obras representativas del barroco y del siglo XX.

El repertorio incluye el Aria de Johann Sebastian Bach, conocida por su carácter lírico dentro de la Suite orquestal n.º 3, así como "Invierno" de Antonio Vivaldi, parte de Las cuatro estaciones, donde el violín solista desarrolla pasajes que evocan condiciones climáticas a través del contraste sonoro. Estas piezas establecen una base barroca centrada en la forma y la expresión melódica.

A este bloque se suma la Chacona en sol menor atribuida a Tomaso Antonio Vitali, una obra construida a partir de variaciones sobre un bajo repetido que exige dominio técnico del instrumento solista.

En este concierto, la interpretación estará a cargo del violinista Josué Cuerrero, quien asume el papel solista en las piezas de mayor exigencia.

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El programa cierra con el solista Josué Guerrero interpretando Simple Symphony de Benjamin Britten, obra escrita para cuerdas que retoma materiales compuestos en la infancia del autor. Dividida en cuatro movimientos, presenta contrastes rítmicos y melódicos que amplían el recorrido estilístico del concierto hacia un lenguaje moderno.

A lo largo del concierto, la Camerata construye un diálogo entre estilos mediante el uso exclusivo de cuerdas, lo que permite una continuidad tímbrica entre obras de distintos periodos.