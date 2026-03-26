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La Camerata y jóvenes solistas hoy en concierto

Por Estrella Govea

Marzo 26, 2026 03:00 a.m.
A
La Camerata y jóvenes solistas hoy en concierto

La Camerata de San Luis, en colaboración con jóvenes solistas de la Orquesta de Cámara y Coro de la Escuela Estatal de Iniciación Musical (EEDIM) "Julián Carrillo", ofrecerá un concierto hoy jueves 26 de marzo a las 18:30 horas en el Museo del Virreinato. La presentación estará bajo la dirección artística de Roberto Gómez Argüelles.

El programa integra obras del repertorio barroco, clásico y del siglo XX, con la participación de solistas jóvenes en distintas piezas.

El concierto abre con Rumanian Folk Dances de Béla Bartók, una suite basada en melodías tradicionales rumanas que destaca por su diversidad rítmica y contrastes de carácter.

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