LA GORILIZA

Encuentro de estilos en clave colectiva

Por Estrella Govea

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
Los gorilas están por tomar la ciudad con La Goriliza, una exposición colectiva que reúne a 22 artistas e ilustradores potosinos en una muestra que se presentará el domingo 15 de febrero a las 3:00 pm en Sorbo. 

La actividad parte de una premisa clara: intervenir gorilas de plástico soplado como soporte común para visibilizar la diversidad de lenguajes visuales que conviven actualmente en la escena local, la curaduria está a cargo de Mighty Matz.

La exposición se llevará a cabo mediante la presentación simultánea de estas piezas intervenidas, concebidas con total libertad técnica y conceptual por cada participante. Los gorilas funcionan como un punto de partida compartido que permite observar cómo un mismo objeto adquiere múltiples lecturas a partir del color, los materiales y las decisiones formales de cada creador, incluidos algunos trabajos con elementos interactivos.

En la muestra participan artistas con trayectorias consolidadas y propuestas emergentes, seleccionados a partir de una curaduría que buscó el diálogo entre distintas etapas de producción. La convivencia entre estilos definidos y procesos en desarrollo genera un panorama amplio sobre las prácticas actuales de ilustración y arte gráfico en San Luis Potosí, sin jerarquías marcadas entre nombres reconocidos y nuevos talentos.

Entre las y los participantes se encuentran Isrobriones, Ezau, Elpatitobello, Marcusatomics, Oyecaro, Techipunk, Houp, Broken Tear, Artsyorion, Araamarillo, Kevonito, Camidibujo, María Sugar, Marion Lenteja, Janin Nuz, Psilucybin, Meikimeow, Mr. Moore, Solo Caro, Afalefe y Gnomo de jardín, quienes imprimen su sello personal en cada pieza presentada.

La Goriliza plantea una exposición de acceso cercano que apuesta por el encuentro entre creadores y público desde un formato lúdico y reconocible. El proyecto subraya la capacidad del arte para generar comunidad a partir de ejercicios colectivos, donde la diversidad visual no se diluye, sino que se hace visible a través de un mismo soporte compartido.

El recinto se encuentra en Hermenegildo Galeana #300, Centro Histórico.

