logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Leyendas y su transmisión oral

Por Estrella Govea

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Leyendas y su transmisión oral

"Todos los lunes son de Palique", de la Casa Museo Manuel José Othón realizó la charla y lectura Leyendas y unos libros, a cargo del investigador y promotor cultural Adrián René Contreras.

La sesión abordó el lugar que ocupan las leyendas dentro de la memoria colectiva y revisó la tradición editorial que ha documentado estos relatos en San Luis Potosí.

Durante el encuentro, Contreras planteó una reflexión sobre el significado de la leyenda y su relación con la vida cotidiana. Señaló que estos relatos surgen de hechos que circulan en la conversación familiar o comunitaria y que con el paso del tiempo adquieren rasgos extraordinarios que dificultan distinguir entre historia y narración popular. En ese proceso, la transmisión oral ha sido el medio principal para conservar estas historias.  

La charla también destacó el papel del relato oral dentro de los espacios domésticos. Contreras recordó que, antes de la radio y la televisión, las familias se reunían alrededor del fogón o en los patios para compartir historias del barrio o de la comunidad. Ese intercambio permitía transmitir experiencias, temores y acontecimientos locales a través de la palabra hablada, práctica que durante décadas sostuvo la circulación de leyendas entre generaciones.  

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¿A DÓNDE IR?
¿A DÓNDE IR?

¿A DÓNDE IR?

SLP

Estrella Govea

Actividades para toda la familia

Elsa Cross presenta libro y recibe homenaje en Ciudad de México
Elsa Cross presenta libro y recibe homenaje en Ciudad de México

Elsa Cross presenta libro y recibe homenaje en Ciudad de México

SLP

El Universal

El libro

Fallece Pedro Friedeberg, artista y referente del surrealismo
Fallece Pedro Friedeberg, artista y referente del surrealismo

Fallece Pedro Friedeberg, artista y referente del surrealismo

SLP

SinEmbargo.mx

La familia agradece el apoyo y solicita privacidad tras la muerte del creador

Charlan sobre La cultura del pulque
Charlan sobre La cultura del pulque

Charlan sobre La cultura del pulque

SLP

Estrella Govea