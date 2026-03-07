Leyendas y su transmisión oral

"Todos los lunes son de Palique", de la Casa Museo Manuel José Othón realizó la charla y lectura Leyendas y unos libros, a cargo del investigador y promotor cultural Adrián René Contreras.

La sesión abordó el lugar que ocupan las leyendas dentro de la memoria colectiva y revisó la tradición editorial que ha documentado estos relatos en San Luis Potosí.

Durante el encuentro, Contreras planteó una reflexión sobre el significado de la leyenda y su relación con la vida cotidiana. Señaló que estos relatos surgen de hechos que circulan en la conversación familiar o comunitaria y que con el paso del tiempo adquieren rasgos extraordinarios que dificultan distinguir entre historia y narración popular. En ese proceso, la transmisión oral ha sido el medio principal para conservar estas historias.

La charla también destacó el papel del relato oral dentro de los espacios domésticos. Contreras recordó que, antes de la radio y la televisión, las familias se reunían alrededor del fogón o en los patios para compartir historias del barrio o de la comunidad. Ese intercambio permitía transmitir experiencias, temores y acontecimientos locales a través de la palabra hablada, práctica que durante décadas sostuvo la circulación de leyendas entre generaciones.

