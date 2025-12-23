ll Dolce Suono presenta concierto navideño en San Miguelito

El Ensamble musical ll Dolce Suono ofrecerá un concierto navideño este martes 23 de diciembre a las 20:00 horas en la Iglesia de San Miguelito, la presentación forma parte de sus actividades decembrinas habituales y propone un programa centrado en villancicos, cantos marianos y obras de compositores mexicanos, dirigido a público familiar.

El repertorio incluye piezas corales de Manuel M. Ponce, entre ellas Bendita sea tu pureza y Ave gratia, con las que iniciará el concierto. Estas obras abren un programa que combina música sacra, arreglos corales y composiciones vinculadas a la tradición navideña desde distintas épocas y estilos.

A lo largo de la velada se interpretarán villancicos basados en textos de Sor Juana Inés de la Cruz, poemas escritos para la temporada decembrina que fueron musicalizados posteriormente y adaptados para coro. Estas piezas ya formaron parte del programa del ensamble en años anteriores y regresan como parte del eje literario y musical del concierto.

El programa contempla además una selección de cantos marianos dedicados a la Virgen, entre ellos versiones del Ave María de Caccini, Schubert y Camille Saint-Saëns, esta última interpretada en formato de dueto. Estas obras aportan un tono contemplativo que dialoga con el carácter litúrgico del recinto.

El concierto se completa con villancicos tradicionales y con la obra Por el valle de rosas, de Miguel Bernal Jiménez, interpretada como solo vocal. Con este programa, ll Dolce Suono cierra su actividad musical decembrina con una propuesta que combina música coral, tradición y nuevas lecturas del repertorio navideño. La entrada será libre.