"Lo relevante es saber qué se quiere decir con lo que se dice, no lo que se dice", afirma el director de cine Carlos Carrera en SLP

Como parte de las actividades del 5to. Festival de Cine de la UASLP, el director, guionista y animador mexicano Carlos Carrera, ofreció la charla "Dirección de Cine" a estudiantes y público en general, donde habló sobre su trayectoria en el mundo cinematográfico.

Durante la charla, Carlos Carrera comentó sobre su trayectoria de más de 30 años, iniciando con cortometrajes, hasta lograr su Ópera Prima "La Mujer de Benjamín", por la que obtuvo su primer Ariel; posteriormente fue galardonado con este reconocimiento por "El Héroe", "Sin Remitente", "Un Embrujo", "El Crimen del Padre Amaro", "De Raíz", "Backyard: El Traspatio".

De igual manera señaló la importancia del trabajo de un director, "cuando se dirige a actores, lo relevante es saber qué se quiere decir con lo que se dice, no lo que se dice; si no encontramos lo importante en una frase, no hay manera de comunicarle al actor qué es lo que queremos de la escena. Esa es una parte fundamental de la dirección de cine".

Dijo también que ha seguido este Festival de Cine UASLP en los últimos tres años; "el primero porque vino una película mía y que fue presentada por Damián Alcázar, el año pasado vino mi esposa y en este año pude venir yo".

Comentó además que le parece maravilloso que exista este espacio y que ojalá hubiera muchos más así; tanto para poder dar difusión al cine, así como a la posibilidad de hacer cine. "Es decir, de que todo mundo sienta real la posibilidad de acercarse y poder expresarse por este medio".

Finalmente, Carlos Carrera explicó la importancia de que las universidades abran estos espacios para los jóvenes, "ya que para ellos es un estímulo para poder nutrir la vocación y las ganas de hacer cosas en el arte cinematográfico".

La charla "Dirección de Cine" tuvo como sede la Coordinación Académica en Arte de la UASLP, donde fue presentada por Rubén Gaytán Duque, crítico e historiador de cine.