Los domingos, en la Cineteca Alameda

La película Los domingos, de la directora Alauda Ruiz de Azúa, llegó a la pantalla de la Cineteca Alameda con una propuesta que se instala en una historia donde una decisión personal basta para desacomodar todo lo que parecía estable.

Las funciones serán hoy domingo 5 de abril a las 16:15 horas, mañana lunes 6 a las 19:00 horas, el martes 7 nuevamente a las 16:15 horas y el miércoles 8 de abril a las 19:00 horas.

La cinta sigue a Ainara, una joven de 17 años que, en el momento en que debería definir su futuro académico, anuncia que quiere ingresar a un convento de clausura. A partir de ahí, la película despliega una serie de tensiones familiares que no buscan resolverse de forma sencilla, sino evidenciar las fisuras entre la fe, la libertad individual y las expectativas que los otros proyectan sobre una vida.

Lejos de los retratos tradicionales sobre la religión, Los domingos propone una mirada contemporánea donde la vocación no aparece como certeza absoluta, sino como una decisión incómoda que obliga a todos a cuestionarse. El conflicto no se queda en la protagonista, sino que se extiende hacia una familia que se tambalea frente a algo que no logra comprender del todo.

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El estilo de Ruiz de Azúa remarca esta cercanía: una narrativa contenida, sostenida en silencios, miradas y diálogos tensos que construyen un ambiente reconocible, casi incómodo, donde lo importante no es lo que estalla, sino lo que se acumula.