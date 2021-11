"Los que usan 'memes' de 'Los Simpson' son de 'espíritu pobre'", afirma escritora

En la red social Twitter, un espacio donde la discusión social y política preponderan sobre las fotos de estilo de vida y el diálogo entre amigos, los memes se han vuelto una herramienta básica para responder en múltiples debates, sobre todo con el objetivo de sumar un toque de humor ácido. Imágenes como "Pepe the Frog" y "Los Simpson" forman parte del lenguaje de memes de los tuiteros empedernidos y por lo tanto, a quien se le ocurra cuestionar el uso de este recurso no pasará desapercibido por la comunidad.

Esto fue lo que le pasó a Carolina Sanín, escritora colombiana, que en su perfil de Twitter expresó que aquellos que responden con memes de "Los Simpson" son "tan pobres de espíritu".

A tan sólo 22 horas de haber tuiteado, las críticas le valieron respuestas jocosas con más memes de "Los Simpson" e incluso aquellos con más habilidad para editarlos, se hicieron de un tiempo para colocar el rostro de Sanín en memes de esa misma caricatura, posicionando el tema como tendencia en la red social.

Ante las reacciones, la escritora colombiana respondió que aquellos que recurren al "trolleo" (acto de provocar en redes sociales) en redes sociales, en su afán de ser "más reales", sólo se "desdibujan". "Ya están en el infierno", atajó.

Unos tuits más tarde, Carolina Sanín explicó por qué su crítica al uso de memes como método de comunicación.

"(...) se empobrece la imaginación al ajustar la expresión a unas escenas y gestos prestablecidos (memes, gifs, etc.). No los uso. Me parece que limitan y uniformizan. Supongo que eso amerita que respondan, en loop y en tropel, repitiendo memes: las plantillas del bullying", señaló la también doctora en literatura hispanoamericana, por la Universidad de Yale.

Sanín confesó que le sorprendió la respuesta que causó su crítica al uso de los memes y calificó de "consumidores desaforados" a aquellos que los utilizan.

De acuerdo a la autora, el uso de emojis, gifs, memes para comunicarse es una acción que deseaba "la fuerza del mercado", lo cual ella describe como "infantilizar a las masas". En otra publicación agrega que de esta forma, los usuarios de redes sociales "se despojan del lenguaje" para así sólo "ceder" al lenguaje de la programación y el algoritmo.

"La burocracia los pone a llenar formularios, y, en su tiempo libre, ellos rellenan plantillas de muñecos. Y no se dan cuenta —no quieren— de su homogenización y su automatismo", destacó Sanín.

Aunque Carolina Sanín declaró que le "hiere" ver como la humanidad se "embrutece", también declaró que al final no es "su problema" la forma en que elijan comunicarse los demás y que ante las burlas ella tiene "mucho aguante".

Por último, la colombiana destacó que la sociedad exige libertad de expresión, pero que el problema es que las personas no saben cómo expresarse ni cómo expresarse. "Libertad de expresión para todos menos para quien tenga algo que decir", concluyó.

--¿Quién es Carolina Sanín, la escritora que critica a aquellos que usan memes de "Los Simpson"?

Carolina Sanín (Bogotá, 1973) es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de los Andes y realizó su doctorado en Literatura Hispánica en la Universidad de Yale.

Sanín tiene experiencia como traductora, así como en docencia de literatura en varias universidades, tanto en Colombia, como en Estados Unidos. También es columnista y ejerció en el ámbito de la actuación en 2019, en la cinta "Litigante", que abrió la Semana de la Crítica en Cannes.

Es autora de novelas como "Todo en otra parte", "Los niños" y "Tu cruz en el cielo desierto", también ha incursionado en el género del relato y ensayo.

En su sitio web oficial destaca que es vegana.