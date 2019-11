Madama Butterfly se presentará en el Centro Cultural Universitario Bicentenario

La música de Giacomo Puccini llega a los sábados de ópera en vivo desde el Met de Nueva York transmitidos en San Luis Potosí, a través del teatro del Centro Cultural Universitario Bicentenario que este sábado 09 de noviembre presenta en punto de las 11:50 de la mañana la ópera Madama Butterfly

Se dice que Puccini basó su ópera en parte en el cuento "Madame Butterfly" (1898) de John Luther Long, sin embargo, también se basó en la novela Madame Chrysanthème (1887) de Pierre Loti. Así como en acontecimientos que realmente ocurrieron en Nagasaki a principios de los años 1890.

La ópera comprende tres actos que son los siguientes:

ACTO I

Nagasaki, Japón, a principios del siglo XX. El teniente de la Marina de los EE.UU. Benjamín Franklin Pinkerton inspecciona una casa japonesa con Goro, el agente matrimonial del lugar que le ha buscado la casa en una colina que domina el puerto, para cuando se case con Madama Butterfly (Cio-Cio-San). Presentan a Pinkerton y Suzuki, que ha sido contratada como doncella de su esposa.

El cónsul americano, un hombre de mediana edad llamado Sharpless, es el primero en llegar, con la respiración entrecortada por la empinada cuesta. El despreocupado Pinkerton explica a Sharpless que ha firmado un contrato matrimonial de novecientos noventa y nueve años, que puede cancelar en cualquier momento. Presumiendo del espíritu aventurero de los americanos, invita a Sharpless a beber y los dos brindan "¡América por siempre!" A Sharpless le preocupa que la chica japonesa pueda tomarse sus votos más en serio.

Interrumpe su conversación el bullicio del grupo de la novia que se aproxima, encabezado por Cio-Cio-San, cuya voz se alza sobre las demás. Ella saluda a Pinkerton y al cónsul, a cuyas preguntas corteses ofrece datos de su pasado: cuando su familia perdió todo su dinero, ella se hizo geisha, que según señala, es una profesión respetable. Su madre todavía vive, su padre murió (cuando menciona esto, sus amigos muestran pudor). Juguetonamente pide a Sharpless que adivine su edad; él se aventura a decir veinte, pero en realidad ella tiene quince años.

Goro convoca a los sirvientes y anuncia a los recién llegados, el funcionario imperial y un funcionario del registro. La madre de Cio-Cio-San elogia al novio con cortesía, pero varios parientes y amigos predicen un divorcio temprano. Sharpless espera que Pinkerton aprecie a la novia.

Cuando Pinkerton pregunta a Butterfly qué es lo que ha metido en sus mangas, ella le muestra artículos de tocador, y después un cuchillo envainado del que no quiere hablar. Goro explica con tranquilidad que el padre de Cio-Cio-San se hizo el hara-kiri por órdenes del emperador.

Butterfly cuenta a Pinkerton que acudió al Consulado para convertirse a su religión. Goro da unas palmadas reclamando atención, y el funcionario lee el contrato matrimonial, que firman ambas partes.

Sharpless se va con el funcionario y Pinkerton, deseoso de librarse de los familiares, propone una ronda de bebidas para todos. Unos extraños gritos interrumpen la fiesta de pronto: un tío de Cio-Cio-San, un bonzo (monje budista), ha sabido de esta boda e irrumpe en la escena para convencer a los demás de que denuncien a Butterfly. Después, se van todos.

Pinkerton consuela a Cio-Cio-San, quien pide a Suzuki que la ayude a ponerse su camisón de la noche de bodas. Al caer la noche, Pinkerton habla amorosamente a su esposa, y se abrazan antes de entrar en la casa.

ACTO II

Han transcurrido tres años. En la misma casa, Butterfly espera pacientemente el regreso de su marido. Suzuki, viendo que están prácticamente sin dinero, duda que Pinkerton vaya a volver "cuando los petirrojos construyan sus nidos", como había prometido. Butterfly no está de acuerdo, y describe cómo llegará su barco al puerto de Nagasaki.

Goro y Sharpless visitan a Butterfly porque Pinkerton ha escrito a Sharpless pidiéndole que vaya a verla. Llena de alegría, Butterfly pregunta con qué frecuencia construyen sus nidos los petirrojos en América: quizá sea menos a menudo que en Japón, lo que explicaría por qué Pinkerton no ha regresado en tres años. Goro ríe, instando a Butterfly a que cuente los muchos pretendientes que han pedido su mano en matrimonio. Goro le presenta al Príncipe Yamadori, pero a ella no le interesa, y declara que ya está casada. Goro, Yamadori y Sharpless hablan en privado de que el barco de Pinkerton llegará dentro de poco, pero que él no quiere ver a Butterfly.

Cuando Goro y Yamadori se marchan, Sharpless lee a Butterfly la carta de Pinkerton y le pregunta qué haría si su marido no regresara nunca. Podría volver a ser una geisha, dice ella, o mejor, podría morir. Sharpless le aconseja casarse con Yamadori, y entonces Butterfly le presenta a su hijo Sorrow. Ella cree que Pinkerton volverá con toda seguridad si sabe de la existencia de su hijo.

Se oye a lo lejos una salva de cañón, anunciando la llegada al puerto de un barco. Butterfly lo ve y sabe que es el barco de Pinkerton. Pletórica de alegría, reúne flores y las desparrama por toda la casa con la ayuda de Suzuki. Ésta le trae su traje de novia, y ambas mujeres y el niño se sientan a esperar el regreso de Pinkerton.

ACTO III

Al anochecer, se oyen los ruidos del puerto y las voces en la distancia, y Butterfly por fin se retira a dormir, a condición de que Suzuki la despierte cuando llegue Pinkerton. Éste llega enseguida con Sharpless, y piden a Suzuki que no despierte a Butterfly. Suzuki ve a una mujer en el jardín, la "verdadera esposa americana" de Pinkerton.

Sharpless ha hablado a Pinkerton del niño, y ambos quieren que Suzuki les ayude a convencer a Butterfly de que deje a Pinkerton y a su mujer llevarse el niño a América. Pinkerton pide a Sharpless que cuide de Butterfly, y luego se despide de la casa y se marcha. La mujer de Pinkerton, Kate, pide a Suzuki que tranquilice a Butterfly diciéndole que ella, Kate, puede atender muy bien a Sorrow.

Los boletos ya se encuentran a la venta a través de las taquillas del Teatro en el CC200 y en la plataforma TicketOne el costo es de $150.00 entrada general, y estudiantes con credencial vigente $75.00. Más información en la agenda cultural de www.uaslp.mx